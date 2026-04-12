Дизель сягнув 95,99 грн: які ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне.

У неділю, 12 квітня, ціни на паливо в Україні дещо змінилися. Вартість найдорожчого дизелю сягає вже 95,99 грн за літр. Водночас газ коштує близько 49,98 грн за літр.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Яка вартість палива 12 квітня

Вартість пального в Україні коливається залежно від виду палива. Крім того, на різних АЗС представлені різні цінники.

WOG пропонує пальне за такими цінами:

ДП Євро5 92,90 грн за літр;

ДП Mustang+ 95,90 грн за літр;

95 Євро5-Е5 76,90 грн за літр;

95 Mustang 79,90 грн за літр;

100 Mustang 86,90 грн за літр;

газ 49,90 грн за літр;

AdBlue — 52,90 грн за літр.

На ОККО сьогодні така вартість пального:

Читайте також:

бензин 100 (PULLS) — 86,90 грн за літр;

ДП (PULLS) — 95,90 грн за літр;

ДП Євро — 92,90 грн за літр;

бензин 95 (PULLS) — 79,90 грн за літр;

бензин 95 Євро — 76,90 грн за літр;

газ — 49,90 грн за літр;

AdBlue — 52,90 грн за літр.

На Marshal сьогодні виставили такий прайс:

ДП EVOX 92,99 грн за літр;

100 ЄВРО 76,99 грн за літр;

95 ЄВРО 70,99 грн за літр;

ДП 89,99 грн за літр;

95 EVOX 73,99 грн за літр;

газ 47,99 грн за літр.

АЗС "Свої" пропонує пальне за такими цінами:

бензин А-92 64,99 грн за літр;

бензин А-95 68,49 грн за літр;

дизель 86,99 грн за літр;

газ 47,99 грн за літр.

На Socar 12 квітня вартість пального така:

NANO 100 86,99 грн за літр;

DIESEL NANO Extro 95,99 грн за літр;

NANO ДП 92,99 грн за літр;

NANO 95 80,99 грн за літр;

бензин А-95 76,99 грн за літр;

LPG 49,98 грн за літр;

AdBlue 49 грн за літр.

Станом на сьогодні на UPG такі ціни:

upg100 83,00 грн за літр;

upg95 77,00 грн за літр;

A-95 74,00 грн за літр;

EURO DIESEL 90,00 грн за літр;

upgDIESEL 93,00 грн за літр;

AdBlue 46,00 грн за літр;

газ 49,00 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зробила заяву щодо вартості пального. Вона зазначала, що ціни могли зрости до понад 100 грн за літр. Однак цього змогли уникнути.

Також Свириденко зазначила, що ціни в Україні будуть знижуватися. За її словами, державна мережа АЗК "Укрнафта" вже почала знижувати вартість. Прем'єр також наголосила, що дефіциту пального в Україні немає.