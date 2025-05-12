Рубио обсудил с Мерцом и Ламми войну в Украине и международную стабильность

Госсекретарь Марко Рубио. Фото: REUTERS/Leah Millis

Государственный секретарь США Марко Рубио провел два телефонных разговора с европейскими лидерами — канцлером Германии Фридрихом Мерцом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

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Во время разговора с Фридрихом Мерцом Рубио поздравил его с недавним вступлением в должность канцлера Германии. Лидеры обсудили перспективы американо-германских отношений и важность тесного сотрудничества для продвижения общих стратегических интересов.

Одной из ключевых тем разговора стала война в Украине. Они вспомнили недавнюю встречу в Киеве с участием канцлера Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы польского правительства Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского. Обе стороны подтвердили общую цель — остановить войну в Украине.

В телефонном разговоре с главой британского МИД Дэвидом Ламми госсекретарь Рубио подчеркнул неизменную позицию Соединенных Штатов относительно войны. США стремятся к немедленному прекращению боевых действий.

Также чиновники обсудили вопросы стабильности в Южной Азии, в частности напряженные отношения между Индией и Пакистаном. Рубио и Ламми подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня между этими государствами и продолжения диалога. Госсекретарь США подтвердил поддержку прямого дипломатического канала между Нью-Дели и Исламабадом.

Напомним, известно, что Марко Рубио намерен посетить Турцию в ближайшие дни для обсуждения функционирования НАТО и не только.

Тем временем Владимир Зеленский отреагировал на заявления в Кремле о перемирии и назвал условие, при котором готов начинать переговоры. Известно, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны начать переговоры в Стамбуле 15 мая.

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС также хотят присоединиться к переговорному процессу.