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Держсекретар США обговорив із Мерцом і Ламмі перемир'я в Україні

12 травня 2025 08:10
Анастасія Постоєнко - Редактор
Рубіо обговорив із Мерцом і Ламмі війну в Україні та міжнародну стабільність
Держсекретар Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Leah Millis
Анастасія Постоєнко - Редактор

Державний секретар США Марко Рубіо провів дві телефонні розмови з європейськими лідерами — канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США

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Під час розмови з Фрідріхом Мерцом Рубіо привітав його з нещодавнім вступом на посаду канцлера Німеччини. Лідери обговорили перспективи американсько-німецьких відносин і важливість тісної співпраці для просування спільних стратегічних інтересів.

Однією з ключових тем розмови стала війна в Україні. Вони згадали нещодавню зустріч у Києві за участі канцлера Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, глави польського уряду Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського. Обидві сторони підтвердили спільну мету — зупинити війну в Україні.

У телефонній розмові з головою британського МЗС Девідом Ламмі держсекретар Рубіо підкреслив незмінну позицію Сполучених Штатів щодо війни. США прагнуть до негайного припинення бойових дій.

Також посадовці обговорили питання стабільності в Південній Азії, зокрема напружені відносини між Індією та Пакистаном. Рубіо й Ламмі наголосили на важливості збереження режиму припинення вогню між цими державами та продовження діалогу. Держсекретар США підтвердив підтримку прямого дипломатичного каналу між Нью-Делі та Ісламабадом.

Нагадаємо, відомо, що Марко Рубіо має намір відвідати Туреччину ближчими днями для обговорення функціонування НАТО й не тільки. 

Тим часом Володимир Зеленський відреагував на заяви в Кремлі про перемир'я і назвав умову, за якої готовий починати переговори. Відомо, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають розпочати переговори в Стамбулі 15 травня. 

А глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС також хочуть долучитися до переговорного процесу. 

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