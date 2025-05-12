Рубіо обговорив із Мерцом і Ламмі війну в Україні та міжнародну стабільність

Держсекретар Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Leah Millis

Державний секретар США Марко Рубіо провів дві телефонні розмови з європейськими лідерами — канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

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Під час розмови з Фрідріхом Мерцом Рубіо привітав його з нещодавнім вступом на посаду канцлера Німеччини. Лідери обговорили перспективи американсько-німецьких відносин і важливість тісної співпраці для просування спільних стратегічних інтересів.

Однією з ключових тем розмови стала війна в Україні. Вони згадали нещодавню зустріч у Києві за участі канцлера Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, глави польського уряду Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського. Обидві сторони підтвердили спільну мету — зупинити війну в Україні.

У телефонній розмові з головою британського МЗС Девідом Ламмі держсекретар Рубіо підкреслив незмінну позицію Сполучених Штатів щодо війни. США прагнуть до негайного припинення бойових дій.

Також посадовці обговорили питання стабільності в Південній Азії, зокрема напружені відносини між Індією та Пакистаном. Рубіо й Ламмі наголосили на важливості збереження режиму припинення вогню між цими державами та продовження діалогу. Держсекретар США підтвердив підтримку прямого дипломатичного каналу між Нью-Делі та Ісламабадом.

Нагадаємо, відомо, що Марко Рубіо має намір відвідати Туреччину ближчими днями для обговорення функціонування НАТО й не тільки.

Тим часом Володимир Зеленський відреагував на заяви в Кремлі про перемир'я і назвав умову, за якої готовий починати переговори. Відомо, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають розпочати переговори в Стамбулі 15 травня.

А глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС також хочуть долучитися до переговорного процесу.