Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину — яка мета

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Leah Millis

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо анонсував поїздку до Туреччини. Візит відбудеться з 14 по 16 травня.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США у неділю, 11 травня.

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Відомо, що держсекретар Штатів візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Там обговорять:

актуальні питання безпеки в Євроатлантичному регіоні;

підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у червні;

подальшу підтримку України в умовах повномасштабної війни.

"З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний Президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб наші союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори в Туреччині 15 травня.

А спецпредставник США Кіт Келлог зазначив, що спочатку між сторонами має бути припинення вогню, а вже потім переговори.