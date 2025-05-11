Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину — яка мета

Рубіо здійснить візит до Туреччини — яка мета поїздки
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо анонсував поїздку до Туреччини. Візит відбудеться з 14 по 16 травня.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту США у неділю, 11 травня.
Рубіо їде до Туреччини
Відомо, що держсекретар Штатів візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Там обговорять:
- актуальні питання безпеки в Євроатлантичному регіоні;
- підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у червні;
- подальшу підтримку України в умовах повномасштабної війни.
"З огляду на саміт НАТО в Гаазі цього червня, держсекретар просуватиме порядок денний Президента Трампа, який полягає в забезпеченні того, щоб наші союзники зробили свій справедливий внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори в Туреччині 15 травня.
А спецпредставник США Кіт Келлог зазначив, що спочатку між сторонами має бути припинення вогню, а вже потім переговори.
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