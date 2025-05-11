Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию — какая цель

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Leah Millis

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио анонсировал поездку в Турцию. Визит состоится с 14 по 16 мая.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в воскресенье, 11 мая.

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Известно, что госсекретарь Штатов примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Там обсудят:

актуальные вопросы безопасности в Евроатлантическом регионе;

подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне;

дальнейшую поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

"Учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня Президента Трампа, которая заключается в обеспечении того, чтобы наши союзники сделали свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", — говорится в заявлении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции 15 мая.

А спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что сначала между сторонами должно быть прекращение огня, а уже потом переговоры.