Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию — какая цель

Рубио совершит визит в Турцию — какая цель поездки
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио анонсировал поездку в Турцию. Визит состоится с 14 по 16 мая.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в воскресенье, 11 мая.
Рубио едет в Турцию
Известно, что госсекретарь Штатов примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Там обсудят:
- актуальные вопросы безопасности в Евроатлантическом регионе;
- подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне;
- дальнейшую поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.
"Учитывая саммит НАТО в Гааге в этом июне, госсекретарь будет продвигать повестку дня Президента Трампа, которая заключается в обеспечении того, чтобы наши союзники сделали свой справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", — говорится в заявлении.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции 15 мая.
А спецпредставитель США Кит Келлог отметил, что сначала между сторонами должно быть прекращение огня, а уже потом переговоры.
Читайте Новини.LIVE!