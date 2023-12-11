Депутаты из ЕС обратились к конгрессменам США — о чем просят чиновники

Заседание Конгресса США. Иллюстративное фото: Anadolu

К американским конгрессменам обратилось более ста ведущих европейских законодателей, подготовив совместное письменное обращение. Они призвали их согласовать дополнительное финансирование для Украины, что не так давно повлекло за собой немало споров в американском парламенте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Издание пишет, что письмо-призыв было подписано по меньшей мере парламентариями от 17 стран ЕС, таких, как:

Франция;

Германия;

Италия;

Польша;

Ирландия.

Инициатором выступил французский депутат от партии президента страны Эммануэля Макрона "Возрождение" Бенджамин Хаддад, а среди подписавших даже такие топ-чиновники, как глава комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот и его коллега из Италии, Джулио Тремонти.

В письме европейские депутаты соглашаются с беспокойством Штатов относительно многолетней безответственности Европы в отношении своей безопасности. Чиновники добавляют, что вероломное нападение России на Украину все расставило по своим местам.

"Более того, военные расходы выросли по всей Европе. Американская военная помощь, однако, критически важна и неотложна. Победа Путина поощрит наших врагов по всему миру: они наблюдают и надеются, что мы устанем. Украинцы борются, чтобы нам не пришлось этого делать ", — подчеркнули парламентарии.

Напомним, что ранее сенатор республиканской партии США Джеймс Риш заявил, что партия готова поддержать пакет помощи Украине, но с условием принять меры по защите мексиканской границы.

Перед этим агентство писало, что президент страны Джо Байден готов пойти на уступки республиканцам, чтобы одобрить пакет помощи как Украине, так и Израилю.