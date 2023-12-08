Байден готовий піти на поступки задля допомоги Україні та Ізраїлю, — Reuters

Президент США Джо Байдена. Фото: REUTERS

Адміністрація президента США Джо Байдена готова йти на поступки представникам Республіканської партії Конгресу та додати до законопроєкту про додаткове фінансування пункт про безпеку кордонів Сполучених Штатів. Таким чином Білий дім хоче досягти схвалення допомоги для України та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Байден та Конгрес США намагаються домовитись

"Білий дім і Конгрес США намагаються укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги двом країнам-союзникам і водночас перешкоджала нелегальній імміграції через американо-мексиканський кордон", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, саме республіканці відмовилися надати додаткову допомогу Україні через відсутність у законопроєкті пункту про заходи зі "скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США".

За джерелом видання, Адміністрація Байдена розглядає можливість включення положення про "безпечну третю країну" в законопроєкт, що відмовлятиме в наданні притулку мігрантам, які проходять через іншу країну на шляху до США. Також розглядається розширення процесу депортації по всій країні, а не лише на кордоні.

Двопартійна група сенаторів розглядає кількісне обмеження запитів на надання притулку, але позиція Адміністрації Байдена щодо цього залишається невизначеною.

Нагадаємо, що в ніч на 7 грудня стало відомо, що Сенат США провалив голосування щодо пакета допомоги Україні. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.