Байден готов пойти на уступки для помощи Украине и Израилю, — Reuters

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена готова идти на уступки представителям Республиканской партии Конгресса и добавить в законопроект о дополнительном финансировании пункт о безопасности границ Соединенных Штатов. Таким образом, Белый дом хочет достичь одобрения помощи для Украины и Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Байден и Конгресс США пытаются договориться

"Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи двум странам-союзникам и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции из-за американо-мексиканской границы", — говорится в сообщении.

Как известно, именно республиканцы отказались оказать дополнительную помощь Украине из-за отсутствия в законопроекте пункта о мерах по "сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США".

По источнику издания, Администрация Байдена рассматривает возможность включения положения о "безопасной третьей стране" в законопроект, которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США. Также рассматривается расширение процесса депортации по всей стране, а не только на границе.

Двухпартийная группа сенаторов рассматривает количественное ограничение запросов на предоставление убежища, но позиция Администрации Байдена по этому поводу остается неопределенной.

Напомним, что в ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.