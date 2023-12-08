Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден готов пойти на уступки для помощи Украине и Израилю, — Reuters arrow

Байден готов пойти на уступки для помощи Украине и Израилю, — Reuters

8 декабря 2023 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден готов пойти на уступки для помощи Украине и Израилю, — Reuters
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Администрация президента США Джо Байдена готова идти на уступки представителям Республиканской партии Конгресса и добавить в законопроект о дополнительном финансировании пункт о безопасности границ Соединенных Штатов. Таким образом, Белый дом хочет достичь одобрения помощи для Украины и Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Байден и Конгресс США пытаются договориться

"Белый дом и Конгресс США пытаются заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи двум странам-союзникам и одновременно препятствовало нелегальной иммиграции из-за американо-мексиканской границы", — говорится в сообщении.

Как известно, именно республиканцы отказались оказать дополнительную помощь Украине из-за отсутствия в законопроекте пункта о мерах по "сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США".

По источнику издания, Администрация Байдена рассматривает возможность включения положения о "безопасной третьей стране" в законопроект, которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США. Также рассматривается расширение процесса депортации по всей стране, а не только на границе.

Двухпартийная группа сенаторов рассматривает количественное ограничение запросов на предоставление убежища, но позиция Администрации Байдена по этому поводу остается неопределенной.

Напомним, что в ночь на 7 декабря стало известно, что Сенат США провалил голосование по пакету помощи Украине. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме