Депутати з ЄС звернулися до конгресменів США — про що просять урядовці

Засідання Конгресу США. Ілюстративне фото: Anadolu

До американських конгресменів звернулися понад сто провідних європейських законодавців, підготувавши спільний лист-звернення. Вони закликали їх узгодити додаткове фінансування для України, що не так давно спричинило чимало суперечок в американському парламенті.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Видання пише, що лист-заклик був підписаний щонайменше парламентарями від 17 країн ЄС, таких як:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Польща;

Ірландія.

Ініціатором виступив французький депутат від партії президента країни Емманюеля Макрона "Відродження" Бенджамін Хаддад, а серед підписантів є навіть такі топ-урядовці, як очільник комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот та його колега з Італії, Джуліо Тремонті.

В листі європейські депутати погоджуються з занепокоєнням Штатів, щодо багаторічної безвідповідальності Європи стосовно своєї безпеки. Урядовці додають, що віроломний напад Росії на Україну все розставив по своїх місцях

"Понад те, військові витрати зросли по всій Європі. Американська військова допомога, однак, є критично важливою та невідкладною. Перемога Путіна заохотить наших ворогів по всьому світу: вони спостерігають і сподіваються, що ми втомимося. Українці борються, щоб нам не довелося цього робити", — підкреслили парламентарі.

Нагадаємо, що раніше сенатор республіканської партії США Джеймс Ріш заявив, що партія готова підтримати пакет допомоги Україні, але за умовою вжити заходів щодо захисту мексиканського кордону.

Перед цим агенція писала, що президент країни Джо Байден готовий піти на поступки республіканцям, аби схвалити пакет допомоги як Україні, так і Ізраїлю.