Кошель заявил о фальстарте избирательной кампании в Украине — что известно

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что в Украине уже заметны признаки предвыборной активности, хотя официально ни о перемирии, ни о проведении выборов речь еще не идет. В мажоритарных округах начали фиксировать раздачу продуктовых наборов, организацию концертов и перерезание ленточек с участием потенциальных кандидатов.

Местные депутаты уже занимаются пиаром к выборам

Кошель подчеркнул, что в последнее время активизировалась деятельность политических штабов, появились массовые тиражи газет и возросла активность политиков на местах. В частности, он привел пример Черкасской области, где в городе Смела уже проходят акции с участием лиц, которых считают будущими кандидатами.

Он также обратил внимание, что, даже несмотря на войну и отсутствие официальных заявлений о прекращении боевых действий, определенные силы ведут подготовку к возможным выборам. По словам главы КИУ, в проекте государственного бюджета на 2026 год заметны черты предвыборного, а не военного документа.

"Я не вижу, что в проекте госбюджета на следующий год была максимальная экономия средств с целью мобилизации ресурсов на поддержку Вооруженных сил. К сожалению, этого нет. Там другие действия, планы власти, бесплатное питание для 100% категории. Опять же, есть же очевидно родители, которые могут заплатить за своего ребенка самостоятельно. Вот такой вот коммунистический подход мне очень не нравится. Я вижу, это один из сигналов того, что действительно идет подготовка к возможным выборам. Если мы на самом деле посмотрим за деятельностью отдельных политиков, активностью в избирательных округах, вот у меня складывается впечатление, что за последний месяц у нас во многом можем говорить о фальстарте избирательной кампании", — сказал Алексей Кошель.

В то же время эксперт отметил, что подобную ситуацию могли даже спровоцировать сами политики, стремясь первыми начать активную фазу работы с избирателями.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственным условием для проведения выборов является устойчивый мир и прекращение боевых действий. Также глава государства заявлял, что хочет уйти с поста президента, когда будет такая возможность. Некоторые из политиков продвигали идею онлайн-голосования на выборах, однако не все нардепы поддержали такую возможность.