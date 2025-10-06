Кошель заявив про фальстарт виборчої кампанії в Україні — що відомо

Виборча дільниця. Фото архівне ілюстративне: УНІАН

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що в Україні вже помітні ознаки передвиборчої активності, хоча офіційно ні про перемир’я, ні про проведення виборів ще не йдеться. У мажоритарних округах почали фіксувати роздачу продуктових наборів, організацію концертів і перерізання стрічок за участю потенційних кандидатів.

Про це Олексій Кошель висловився в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Місцеві депутати уже займаються піаром до виборів

Кошель підкреслив, що останнім часом активізувалася діяльність політичних штабів, з’явилися масові тиражі газет і зросла активність політиків на місцях. Зокрема, він навів приклад Черкаської області, де у місті Сміла вже відбуваються акції за участю осіб, яких вважають майбутніми кандидатами.

Він також звернув увагу, що, навіть попри війну та відсутність офіційних заяв про припинення бойових дій, певні сили ведуть підготовку до можливих виборів. За словами голови КВУ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік помітні риси передвиборчого, а не воєнного документа.

"Я не бачу, що в проєкті держбюджету на наступний рік була максимальна економія коштів з метою мобілізації ресурсів на підтримку Збройних сил. На жаль, цього немає. Там інші дії, плани влади, безкоштовні харчування для 100% категорії. Знову ж таки, є ж очевидно батьки, які можуть заплатити за свою дитину самостійно. Отакий от комуністичний підхід мені дуже не подобається. Я бачу, це один із сигналів того, що дійсно триває підготовка до можливих виборів. Якщо ми насправді подивимося за діяльністю окремих політиків, активністю в виборчих округах, от у мене складається враження, що за останній місяць у нас багато в чому можемо говорити про фальстарт виборчої кампанії", — сказав Олексій Кошель.

Водночас експерт наголосив, що подібну ситуацію могли навіть спровокувати самі політики, прагнучи першими розпочати активну фазу роботи з виборцями.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що єдиною умовою для проведення виборів є сталий мир та припинення бойових дій. Також глава держави заявляв, що хоче піти з посади президента, коли буде така нагода. Дехто з політиків просував ідею онлайн-голосування на виборах, проте не всі нардепи підтримали таку можливість.