Заседание Верховной Рады — что будет во время воздушной тревоги

Депутат сказал, как будет работать ВР во время воздушной тревоги
Верховная Рада в дальнейшем будет прерывать работу во время воздушной тревоги. В то время прямые трансляции заседаний будут прекращаться.
Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.
Как будет работать Рада во время воздушной тревоги
"Конечно, все меры безопасности и в отношении народных депутатов, в отношении наших служб, аппарата, мы, конечно, будем всегда делать. Мы всегда прерываемся на воздушную тревогу... Будет тревога — будем спускаться (в укрытие, — Ред.). Трансляция будет прекращаться. Очевидно, из укрытий, наверное, нет смысла ее вести, чтобы показывать нашу жизнь там", — сказал Корниенко.
В то же время депутат добавил, что Верховной Раде еще надо поработать над состоянием бомбоубежищ, мол, в школах и университетах их привели в порядок.
Отметим, с сегодняшнего дня телеканал "Рада" вернулся к трансляции заседаний парламента.
Напомним, 4 сентября Рада проголосовала за возобновление прямых трансляций заседаний.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.
А Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслировали из-за ситуации с безопасностью.
Читайте Новини.LIVE!