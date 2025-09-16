Видео
Главная Новости дня Депутат сказал, как будет работать ВР во время воздушной тревоги

Депутат сказал, как будет работать ВР во время воздушной тревоги

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:59
Заседание Верховной Рады — что будет во время воздушной тревоги
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Верховная Рада в дальнейшем будет прерывать работу во время воздушной тревоги. В то время прямые трансляции заседаний будут прекращаться.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.

Читайте также:

Как будет работать Рада во время воздушной тревоги

"Конечно, все меры безопасности и в отношении народных депутатов, в отношении наших служб, аппарата, мы, конечно, будем всегда делать. Мы всегда прерываемся на воздушную тревогу... Будет тревога — будем спускаться (в укрытие, — Ред.). Трансляция будет прекращаться. Очевидно, из укрытий, наверное, нет смысла ее вести, чтобы показывать нашу жизнь там", — сказал Корниенко.

В то же время депутат добавил, что Верховной Раде еще надо поработать над состоянием бомбоубежищ, мол, в школах и университетах их привели в порядок.

Отметим, с сегодняшнего дня телеканал "Рада" вернулся к трансляции заседаний парламента.

Напомним, 4 сентября Рада проголосовала за возобновление прямых трансляций заседаний.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.

А Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслировали из-за ситуации с безопасностью.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
