Заседание Верховной Рады — что будет во время воздушной тревоги

Верховная Рада в дальнейшем будет прерывать работу во время воздушной тревоги. В то время прямые трансляции заседаний будут прекращаться.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах конференции YES-2025.

Как будет работать Рада во время воздушной тревоги

"Конечно, все меры безопасности и в отношении народных депутатов, в отношении наших служб, аппарата, мы, конечно, будем всегда делать. Мы всегда прерываемся на воздушную тревогу... Будет тревога — будем спускаться (в укрытие, — Ред.). Трансляция будет прекращаться. Очевидно, из укрытий, наверное, нет смысла ее вести, чтобы показывать нашу жизнь там", — сказал Корниенко.

В то же время депутат добавил, что Верховной Раде еще надо поработать над состоянием бомбоубежищ, мол, в школах и университетах их привели в порядок.

Отметим, с сегодняшнего дня телеканал "Рада" вернулся к трансляции заседаний парламента.

Напомним, 4 сентября Рада проголосовала за возобновление прямых трансляций заседаний.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.

А Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслировали из-за ситуации с безопасностью.