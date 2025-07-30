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Стефанчук объяснил, почему не транслируют заседания Рады

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 19:33
Почему не транслируют заседания ВРУ — ответил Стефанчук
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему заседания парламента не транслируют в режиме реального времени. По его словам, причиной этого является ситуация с безопасностью в Украине.

Об этом Руслан Стефанчук сказал в интервью телеканалу "Рада".

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Стефанчук отметил, что как только позволит ситуация с безопасностью, Верховная Рада и дальше "будет оставаться открытой площадкой и народным домом для каждого украинца".

"Я просто хочу всех вернуть в 2022 год, когда в государстве происходило то, что происходило. Украинский парламент собрался и проголосовал все необходимые решения. В тот день мы приняли, в частности, информационные и вопросы безопасности парламента. Как бы кто ни относился к парламенту, к отдельным народным депутатам, это институт, который принимает иногда такие решения, которые принять не может больше никто", — напомнил председатель ВРУ.

Отметим, что тогда постановили, что трансляцию заседания ВРУ будут публиковать в сети через один час после того, как она завершится.

По словам Стефанчука, представители СМИ имеют доступ в Верховную Раду. Однако он отметил, что отдельные народные депутаты избегают общения с журналистами, несмотря на заявления о необходимости в открытости.

"Я, например, когда есть возможность, всегда выхожу и общаюсь с украинскими журналистами. А некоторые рассказывают о необходимости открытости, но сами не появляются, не посещают. Ну мы же это тоже знаем, давайте будем честными", — отметил председатель ВРУ.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко подвела итоги работы нового правительства за первую неделю.

Ранее Юлия Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине.

Верховная Рада Руслан Стефанчук народные депутаты война в Украине парламент
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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