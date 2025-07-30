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Стефанчук пояснив, чому не транслюють засідання Ради

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:33
Чому не транслюють засідання ВРУ — відповів Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чому засідання парламенту не транслюють в режимі реального часу. За його словами, причиною цього є безпекова ситуація в Україні.

Про це Руслан Стефанчук сказав в інтервʼю телеканалу "Рада".

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Стефанчук зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, Верховна Рада і далі "буде залишатися відкритим майданчиком і народним домом для кожного українця".

"Я просто хочу всіх повернути у 2022 рік, коли в державі відбувалося те, що відбувалося. Український парламент зібрався і проголосував усі необхідні рішення. В той день ми ухвалили, зокрема, інформаційні й безпекові питання парламенту. Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто", — нагадав голова ВРУ.

Зазначимо, що тоді постановили, що трансляцію засідання ВРУ публікуватимуть у мережі через одну годину після того, як вона завершиться. 

За словами Стефанчука, представники ЗМІ мають доступ до Верховної Ради. Однак він зауважив, що окремі народні депутати уникають спілкування з журналістами, попри заяви про потребу у відкритості.

"Я, наприклад, коли маю можливість, завжди виходжу і спілкуюся з українськими журналістами. А дехто розказує про потребу відкритості, але самі не з’являються, не відвідують. Ну ми ж це теж знаємо, давайте будемо чесними", — зазначив голова ВРУ.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підбила підсумки роботи нового уряду за перший тиждень.

Раніше Юлія Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні.

Верховна Рада Руслан Стефанчук народні депутати війна в Україні парламент
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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