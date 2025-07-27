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Головна Новини дня Свириденко підсумувала роботу нового уряду за тиждень

Свириденко підсумувала роботу нового уряду за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 13:08
Свириденко розповіла про роботу нового уряду
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі урядової команди. Фото: Свириденко/Facebook

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підбила підсумки роботи нового уряду за перший тиждень. Зокрема, вона окреслила чотири ключові пріоритети для нового уряду.

Про це Юлія Свириденко повідомила у неділю, 27 липня, у соцмережі X.

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Свириденко про перший тиждень роботи нового уряду

"Минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко визначили для себе чотири ключові пріоритети: гідність людини, безпека, розвиток економіки й відбудова", — зазначила очільниця уряду.

А також додала, що протезування — сьогодні одне з головних завдань у сфері соціальної політики. Прем'єрка пояснила, що головне завдання — зробити так, щоб кожен, хто цього потребує, і військовий, і цивільний, отримав якісний протез вчасно. 

"Мала можливість побачити сучасне українське виробництво Esper Bionics — приклад технологій, що реально змінюють життя. Ми хочемо, щоб цей ринок розвивався. З’являлося більше українських виробників. Тому уряд планує запустити гранти на біонічні протези", — розповіла Свириденко.

А також додала, що цього тижня зустрічалася із фахівцями з реабілітації, виробниками, керівниками центрів. За її словами, багато людей змушені чекати на протез або стикаються з неякісною допомогою. Тому поставлено завдання Мінсоцполітики та Міністерству охорони здоров’я визначити чіткий план врегулювання проблемних питань.

Свириденко про нові рішення

Прем'єр-міністерка зазначила, що вже є низка рішень, зокрема в оборонному секторі та в економіці.

Оборонний сектор — буде масштабуватися власне виробництво вибухівки в Україні.

"Разом із Мінцифри запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1. Наша мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні.  Системно і в потрібних обсягах", — пояснила Свириденко.

Економіка — розпочалася реалізація рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу.

"Бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур.  

Продовжуємо роботу з міністрами. З кожним очільником міністерства зустрічаюся окремо — напрацьовуємо конкретні плани. Вони увійдуть у програму дій уряду", — резюмував прем'єр-міністерка.

Свириденко
Скриншот повідомлення прем'єрки/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Свириденко розкрила план мораторію на перевірки бізнесу.

А раніше Юлія Свириденко оцінила ситуацію із корупцією в Україні.

Верховна Рада Україна Юлія Свириденко економіка уряд
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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