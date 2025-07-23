Мораторій на перевірку бізнесу — як працюватиме план

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Уряд 23 липня затвердив план реалізації рішення Ради національної безпеки України про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. Вже з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

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"Сьогодні затвердили план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу", — сказала прем'єрка.

Вона зазначила, що держава не заважатиме тим, хто працює чесно. За її словами, вже з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Однак буде виняток — це високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль.

Крім того, Свириденко розповіла, що протягом місяця Держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. За її словами, до 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення. У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.

Очільниця уряду додала, що Кабмін підготує зміни до КПК: відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко заявила, що уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона сказала, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.