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Главная Новости дня Свириденко раскрыла план моратория на проверки бизнеса

Свириденко раскрыла план моратория на проверки бизнеса

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 23:56
Мораторий на проверку бизнеса — как будет работать план
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Правительство 23 июля утвердило план реализации решения Совета национальной безопасности Украины о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса. Уже с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

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Как будет работать мораторий на проверки бизнеса

"Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса", — сказала премьер.

Она отметила, что государство не будет мешать тем, кто работает честно. По ее словам, уже с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Однако будет исключение — это высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

Кроме того, Свириденко рассказала, что в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений. По ее словам, до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет — на нужды обороны и восстановления. В планах — запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.

Глава правительства добавила, что Кабмин подготовит изменения в УПК: открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня.

Напомним, ранее Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она сказала, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.

Кабинет министров Юлия Свириденко бизнес РНБО мораторий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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