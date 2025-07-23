Мораторий на проверку бизнеса — как будет работать план

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Правительство 23 июля утвердило план реализации решения Совета национальной безопасности Украины о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса. Уже с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

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"Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса", — сказала премьер.

Она отметила, что государство не будет мешать тем, кто работает честно. По ее словам, уже с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низким риском. Однако будет исключение — это высокорисковые отрасли, такие как оборот подакцизных товаров, где необходим контроль.

Кроме того, Свириденко рассказала, что в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений. По ее словам, до 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет — на нужды обороны и восстановления. В планах — запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.

Глава правительства добавила, что Кабмин подготовит изменения в УПК: открывать новые производства в отношении бизнеса смогут только Генпрокурор или руководители областного уровня.

Напомним, ранее Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также она сказала, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.