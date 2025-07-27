Свириденко рассказала о работе нового правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи правительственной команды. Фото: Свириденко/Facebook

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подвела итоги работы нового правительства за первую неделю. В частности, она обозначила четыре ключевых приоритета для нового правительства.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в воскресенье, 27 июля, в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Свириденко о первой неделе работы нового правительства

"Прошла неделя с начала работы нового правительства. На старте мы четко определили для себя четыре ключевых приоритета: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление", — отметила глава правительства.

А также добавила, что протезирование — сегодня одна из главных задач в сфере социальной политики. Премьер объяснила, что главная задача — сделать так, чтобы каждый, кто в этом нуждается, и военный, и гражданский, получил качественный протез своевременно.

"Имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics — пример технологий, реально меняющих жизнь. Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", — рассказала Свириденко.

А также добавила, что на этой неделе встречалась со специалистами по реабилитации, производителями, руководителями центров. По ее словам, многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью. Поэтому поставлена задача Минсоцполитики и Министерству здравоохранения определить четкий план урегулирования проблемных вопросов.

Свириденко о новых решениях

Премьер-министр отметила, что уже есть ряд решений, в частности в оборонном секторе и в экономике.

Оборонный сектор — будет масштабироваться собственное производство взрывчатки в Украине.

"Вместе с Минцифры запустили новый грантовый конкурс в рамках Brave1. Наша цель — чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в Украине. Системно и в нужных объемах", — пояснила Свириденко.

Экономика — началась реализация решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса.

"Бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур.

Продолжаем работу с министрами. С каждым главой министерства встречаюсь отдельно — нарабатываем конкретные планы. Они войдут в программу действий правительства", — резюмировал премьер-министр.

Скриншот сообщения премьера/Facebook

Напомним, что недавно Свириденко раскрыла план моратория на проверки бизнеса.

А ранее Юлия Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине.