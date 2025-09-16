Відео
Депутат пояснив, як працюватиме ВРУ під час повітряної тривоги

Депутат пояснив, як працюватиме ВРУ під час повітряної тривоги

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:59
Засідання Верховної Ради — що буде під час повітряної тривоги
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада надалі перериватиме роботу під час повітряної тривоги. У той час прямі трансляції засідань припинятимуться. 

Про це повідомив перший заступник очільника парламенту Олександр Корнієнко журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах конференції YES-2025.

Читайте також:

Як працюватиме Рада під час повітряної тривоги

"Звичайно, всі заходи безпекові і щодо народних депутатів, щодо наших служб, апарату, ми, звичайно, будемо завжди робити. Ми завжди перериваємося на повітряну тривогу... Буде тривога — будемо спускатися (в укриття, — ред.). Трансляція буде припинятися. Очевидно, з укриттів, напевно, немає сенсу її вести, щоб показувати наше життя там", — сказав Корнієнко. 

Водночас депутат додав, що Верховній Раді ще треба попрацювати над станом бомбосховищ, мовляв, у школах та університетах їх довели до ладу. 

Зазначимо, відсьогодні телеканал "Рада" повернувся до трансляції засідань парламенту. 

Нагадаємо, 4 вересня Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій засідань

Раніше нардеп Олексій Гончаренко висловився про необхідність дозволу на трансляції Ради. За його словами, відкритість — це запорука ефективності влади.

А Руслан Стефанчук наголошував, що засідання парламенту не транслювали через безпекову ситуацію.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
