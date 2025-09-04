Нардепи проголосували за повернення прямих ефірів засідань Верховної Ради

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Верховна Рада України у четвер, 4 вересня, відновила прямі трансляції. Народні депутати проголосували "за".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Прямі ефіри Верховної Ради

"Після майже чотирьох років "Рада" відновила свою трансляцію засідань парламенту", — розповів Железняк.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Водночас Рада відмовилася відновити трансляцію вже сьогодні. Ефіри будуть доступні лише з середини вересня.

Результати голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Дописи Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко висловився про необхідність дозволу на трансляції Ради. За його словами, відкритість — це запорука ефективності влади.

Раніше очільник ВРУ Руслан Стефанчук наголошував, що засідання парламенту не транслюють через безпекову ситуацію.