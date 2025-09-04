Верховна Рада планує дозволити трансляції засідань — подробиці від Гончаренка

Олексій Гончаренко у Верховній Раді. Фото: УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що сьогодні відбудеться голосування щодо постанови, яка скасовує обмеження для трансляцій засідань Верховної Ради України. Він наголосив, що точно проголосує "за".

Про це Олексій Гончаренко повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 4 вересня.

Трансляції засідань Верховної Ради

Гончаренко вважає, що нардепи проголосують за дозвіл проведення трансляцій Ради.

"Ця постанова знімає обмеження, які вводили. Тепер після того ще треба, щоб технічно запустили. До речі, це мало відбутися ще вчора, нам обіцяли, що це буде вчора, але вчора вже якось відтиснули на сьогодні. Вони реально бояться трансляції", — каже він.

За його словами, відкритість — це запорука ефективності влади. Він пояснив, що чим більше прозорості, то тим менше зловживань.

"Чим більш відкритим є орган влади, тим краще він працює і тим менше в нього зловживань", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, 19 серпня Гончаренко повідомив, що голова Ради Руслан Стефанчук оголосив про дозвіл прямих трансляцій вже з вересня.

Раніше Стефанчук пояснював, чому немає трансляцій засідань Ради. Він наголошував на безпековій ситуації.