Главная Новости дня Рада хочет разрешить трансляции заседаний — детали от Гончаренко

Рада хочет разрешить трансляции заседаний — детали от Гончаренко

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:49
Верховная Рада планирует разрешить трансляции заседаний — подробности от Гончаренко
Алексей Гончаренко в Верховной Раде. Фото: УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что сегодня состоится голосование по постановлению, которое отменяет ограничения для трансляций заседаний Верховной Рады Украины. Он отметил, что точно проголосует "за".

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Трансляции заседаний Верховной Рады

Гончаренко считает, что нардепы проголосуют за разрешение проведения трансляций Рады.

"Это постановление снимает ограничения, которые вводили. Теперь после этого еще надо, чтобы технически запустили. Кстати, это должно было произойти еще вчера, нам обещали, что это будет вчера, но вчера уже как-то отжали на сегодня. Они реально боятся трансляции", — говорит он.

По его словам, открытость — это залог эффективности власти. Он объяснил, что чем больше прозрачности, то тем меньше злоупотреблений.

"Чем более открытым является орган власти, тем лучше он работает и тем меньше у него злоупотреблений", — добавил Гончаренко.

Напомним, 19 августа Гончаренко сообщил, что председатель Рады Руслан Стефанчук объявил о разрешении прямых трансляций уже с сентября.

Ранее Стефанчук объяснял, почему нет трансляций заседаний Рады. Он отмечал ситуацию с безопасностью.

Верховная Рада Алексей Гончаренко Украина нардепы голосование онлайн трансляция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
