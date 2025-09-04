Видео
Главная Новости дня Верховная Рада возобновила трансляцию заседаний

Верховная Рада возобновила трансляцию заседаний

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:55
Нардепы проголосовали за возвращение прямых эфиров заседаний Верховной Рады
Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, возобновила прямые трансляции. Народные депутаты проголосовали "за".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Прямые эфиры Верховной Рады

"После почти четырех лет "Рада" возобновила свою трансляцию заседаний парламента", — рассказал Железняк.

Рада дозволила транслювати прямі ефіри
Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

В то же время Рада отказалась возобновить трансляцию уже сегодня. Эфиры будут доступны только с середины сентября.

Трансляція засідань Ради
Результаты голосования. Фото: t.me/yzheleznyak
null
Посты Железняка. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.

Ранее глава ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслируют из-за ситуации с безопасностью.

Верховная Рада Украина нардепы политики онлайн трансляция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
