Нардепы проголосовали за возвращение прямых эфиров заседаний Верховной Рады

Верховная Рада возобновила трансляцию заседаний
Дата публикации 4 сентября 2025 11:55
Верховная Рада Украины. Фото: УНИАН
Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, возобновила прямые трансляции. Народные депутаты проголосовали "за".
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
"После почти четырех лет "Рада" возобновила свою трансляцию заседаний парламента", — рассказал Железняк.
В то же время Рада отказалась возобновить трансляцию уже сегодня. Эфиры будут доступны только с середины сентября.
Напомним, нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.
Ранее глава ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслируют из-за ситуации с безопасностью.
