Нардепы проголосовали за возвращение прямых эфиров заседаний Верховной Рады

Верховная Рада Украины в четверг, 4 сентября, возобновила прямые трансляции. Народные депутаты проголосовали "за".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Прямые эфиры Верховной Рады

"После почти четырех лет "Рада" возобновила свою трансляцию заседаний парламента", — рассказал Железняк.

В то же время Рада отказалась возобновить трансляцию уже сегодня. Эфиры будут доступны только с середины сентября.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко высказался о необходимости разрешения на трансляции Рады. По его словам, открытость — это залог эффективности власти.

Ранее глава ВРУ Руслан Стефанчук отмечал, что заседание парламента не транслируют из-за ситуации с безопасностью.