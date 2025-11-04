Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня День железнодорожника — запустили "Поезд железной памяти"

День железнодорожника — запустили "Поезд железной памяти"

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:12
обновлено: 10:12
Укрзализныця запустила "Поезд железной памяти" в День железнодорожника
Поезд "УЗ". Иллюстративное фото: Укрзализныця/Telegram

В День железнодорожника, 4 ноября, Укрзализныця почтила 948 работников, которые погибли во время полномасштабной войны России против Украины. В их честь Укрзализныця запустила символический "Поезд железной памяти" №948, который не повезет пассажиров, но сохранит память о героях.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Реклама
Читайте также:

День железнодорожника — Укрзализныця почтила погибших в войне

"Сегодня, в День железнодорожника, мы вспоминаем тех, кто должен был бы сегодня улыбкой встречать пассажиров, уверенно вести поезда, прокладывать пути и электрифицировать новые участки. Их не обнять сегодня, но о них мы несем светлую память", — отметили в Укрзализныце.

А также добавили, что речь идет о 948 железнодорожниках, которые отдали свою жизнь за время полномасштабного вторжения России.

Во вторник, 4 ноября, в их честь назначен "Поезд железной памяти" №948. Он не повезет пассажиров, но понесет память обо всех, кто мог бы его сегодня отправлять, которые погибли, защищая Украину, спасая пассажиров, восстанавливая сообщение.

Зеленський
Зеленский поздравляет с Днем железнодорожника. Фото: Зеленский/Facebook

Поздравление Зеленского с Днем железнодорожника

Во вторник, 4 ноября, по случаю Дня железнодорожника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц Укрзализныци с профессиональным праздником, отметил их орденами "За заслуги" III степени и присвоил почетное звание "Заслуженный работник транспорта Украины".

"Украинская железная дорога восстанавливается после тяжелых ударов, сохраняет основные маршруты, обеспечивает перевозку людей, наших граждан, и обеспечивает перевозку грузов.

Только с начала этого года Укрзализныця перевезла уже более 135 миллионов тонн грузов, и более 90% украинских пассажирских поездов прибывают вовремя, четко по расписанию даже тогда, когда обстоятельства чрезвычайные из-за обстрелов врага", — отметил глава государства.

Укрзалізниця
Зеленский награждает железнодорожников. Фото: Зеленский/Facebook

Владимир Зеленский также отметил гуманитарные функции Укрзализныци: было осуществлено более 3650 рейсов медицинских поездов для спасения раненых украинских защитников, а также эвакуации людей с территорий боевых действий.

Кроме того, работники и работницы Укрзализныци выполняют дипломатическую функцию — они обеспечили более 1100 поездок иностранных лидеров и высокопоставленных чиновников в Украину и по территории страны.

Президент заверил, что государство увеличит заработные платы и программы поддержки Укрзализныци.

Зеленський
Зеленский во время встречи с железнодорожниками. Фото: Зеленский/Facebook

"Фактически железная дорога — это линия защиты нашего государства, наших людей, нашей жизни. Линия, которая ежедневно под российскими ударами. К сожалению, есть потери среди наших железнодорожников — 948 человек, из них 753 отдали свою жизнь ради всех нас, ради Украины в составе Сил обороны", — отметил Зеленский.

Память всех погибших железнодорожников почтили минутой молчания.

Президент также пообщался с работниками поезда-кухни Food Train, который при отсутствии электричества обеспечивает питанием жителей городов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Напомним, что в ночь на 31 октября оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях.

Также недавно российские войска беспилотником пытались атаковать поезд в Краматорске.

Укрзализныця война в Украине железная дорога погибшие память
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации