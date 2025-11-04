Укрзализныця запустила "Поезд железной памяти" в День железнодорожника

Поезд "УЗ". Иллюстративное фото: Укрзализныця/Telegram

В День железнодорожника, 4 ноября, Укрзализныця почтила 948 работников, которые погибли во время полномасштабной войны России против Украины. В их честь Укрзализныця запустила символический "Поезд железной памяти" №948, который не повезет пассажиров, но сохранит память о героях.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Сегодня, в День железнодорожника, мы вспоминаем тех, кто должен был бы сегодня улыбкой встречать пассажиров, уверенно вести поезда, прокладывать пути и электрифицировать новые участки. Их не обнять сегодня, но о них мы несем светлую память", — отметили в Укрзализныце.

А также добавили, что речь идет о 948 железнодорожниках, которые отдали свою жизнь за время полномасштабного вторжения России.

Во вторник, 4 ноября, в их честь назначен "Поезд железной памяти" №948. Он не повезет пассажиров, но понесет память обо всех, кто мог бы его сегодня отправлять, которые погибли, защищая Украину, спасая пассажиров, восстанавливая сообщение.

Зеленский поздравляет с Днем железнодорожника. Фото: Зеленский/Facebook

Поздравление Зеленского с Днем железнодорожника

Во вторник, 4 ноября, по случаю Дня железнодорожника Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц Укрзализныци с профессиональным праздником, отметил их орденами "За заслуги" III степени и присвоил почетное звание "Заслуженный работник транспорта Украины".

"Украинская железная дорога восстанавливается после тяжелых ударов, сохраняет основные маршруты, обеспечивает перевозку людей, наших граждан, и обеспечивает перевозку грузов.

Только с начала этого года Укрзализныця перевезла уже более 135 миллионов тонн грузов, и более 90% украинских пассажирских поездов прибывают вовремя, четко по расписанию даже тогда, когда обстоятельства чрезвычайные из-за обстрелов врага", — отметил глава государства.

Зеленский награждает железнодорожников. Фото: Зеленский/Facebook

Владимир Зеленский также отметил гуманитарные функции Укрзализныци: было осуществлено более 3650 рейсов медицинских поездов для спасения раненых украинских защитников, а также эвакуации людей с территорий боевых действий.

Кроме того, работники и работницы Укрзализныци выполняют дипломатическую функцию — они обеспечили более 1100 поездок иностранных лидеров и высокопоставленных чиновников в Украину и по территории страны.

Президент заверил, что государство увеличит заработные платы и программы поддержки Укрзализныци.

Зеленский во время встречи с железнодорожниками. Фото: Зеленский/Facebook

"Фактически железная дорога — это линия защиты нашего государства, наших людей, нашей жизни. Линия, которая ежедневно под российскими ударами. К сожалению, есть потери среди наших железнодорожников — 948 человек, из них 753 отдали свою жизнь ради всех нас, ради Украины в составе Сил обороны", — отметил Зеленский.

Память всех погибших железнодорожников почтили минутой молчания.

Президент также пообщался с работниками поезда-кухни Food Train, который при отсутствии электричества обеспечивает питанием жителей городов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Напомним, что в ночь на 31 октября оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях.

Также недавно российские войска беспилотником пытались атаковать поезд в Краматорске.