Укрзалізниця запустила "Поїзд залізної пам’яті" у День залізничника

У День залізничника, 4 листопада, Укрзалізниця вшанувала 948 працівників, які загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. На їхню честь Укрзалізниця запустила символічний "Поїзд залізної памʼяті" №948, що не повезе пасажирів, але збереже пам’ять про героїв.

День залізничника — Укрзалізниця вшанувала загиблих у війні

"Сьогодні, у День залізничника, ми згадуємо тих, хто мав би сьогодні усмішкою зустрічати пасажирів, впевнено вести поїзди, прокладати колії та електрифікувати нові ділянки. Їх не обійняти сьогодні, але про них ми несемо найсвітлішу пам’ять", — зазначили в Укрзалізниці.

А також додали, що йдеться про 948 залізничників, які віддали своє життя за час повномасштабного вторгнення Росії.

У вівторок, 4 листопада, на їхню честь призначено "Поїзд залізної памʼяті" №948. Він не повезе пасажирів, але понесе пам’ять про всіх, хто міг би його сьогодні відправляти, які загинули, захищаючи Україну, рятуючи пасажирів, відновлюючи сполучення.

Привітання Зеленського з Днем залізничника

У вівторок, 4 листопада, з нагоди Дня залізничника Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць Укрзалізниці з професійним святом, відзначив їх орденами "За заслуги" ІІІ ступеня та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник транспорту України".

"Українська залізниця відновлюється після важких ударів, зберігає основні маршрути, забезпечує перевезення людей, наших громадян, та забезпечує перевезення вантажів.

Тільки від початку цього року Укрзалізниця перевезла вже більш ніж 135 мільйонів тонн вантажів, і більш ніж 90 % українських пасажирських потягів прибувають вчасно, чітко за розкладом навіть тоді, коли обставини надзвичайні через обстріли ворога", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив гуманітарні функції Укрзалізниці: було здійснено понад 3650 рейсів медичних поїздів для порятунку поранених українських захисників, а також евакуації людей із територій бойових дій.

Крім того, працівники й працівниці Укрзалізниці виконують дипломатичну функцію — вони забезпечили понад 1100 поїздок іноземних лідерів і високопосадовців в Україну та територією країни.

Президент запевнив, що держава збільшить заробітні плати та програми підтримки Укрзалізниці.

"Фактично залізниця — це лінія захисту нашої держави, наших людей, нашого життя. Лінія, яка щодня під російськими ударами. На жаль, є втрати серед наших залізничників — 948 людей, із них 753 віддали своє життя заради всіх нас, заради України у складі Сил оборони", — зазначив Зеленський.

Пам'ять усіх загиблих залізничників ушанували хвилиною мовчання.

Президент також поспілкувався з працівниками поїзда-кухні Food Train, який за відсутності електрики забезпечує харчуванням жителів міст, постраждалих унаслідок російських обстрілів.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 жовтня окупанти атакували залізничну інфраструктуру в Сумській та Харківській областях.

Також нещодавно російські війська безпілотником намагалися атакувати поїзд у Краматорську.