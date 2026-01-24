День Службы внешней разведки — что за праздник 24 января, кто возглавлял СВР и чем она занимается

Награждение работников СВР президентом Украины. Фото: кадр из видео

В субботу, 24 января, в Украине отмечают День внешней разведки. Официально этот праздник установлен 22 ноября 2018 года указом пятого президента Петра Порошенко.

Новини.LIVE рассказывают, как образовалась Служба внешней разведки и каковы ее основные функции.

История Службы внешней разведки

Первое подразделение внешней разведки — отдел зарубежной информации — было создано 24 января 1919 года в составе Политического департамента Министерства внутренних дел УНР.

Задачей департамента был сбор данных о врагах УНР, а также о других странах, которые могли стать союзниками или противниками.

В 1991 году, после провозглашения независимости Украины, было создано Главное управление разведки в составе Службы национальной безопасности Украины. Оно информировало руководство страны о важных угрозах и событиях, касающихся национальной безопасности.

В марте 2001 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О разведывательных органах Украины", который определил цели, задачи и принципы деятельности разведки, ее права, обязанности и взаимодействие с другими государственными органами.

Впоследствии, в феврале 2024 года, на базе двух подразделений — Главного управления разведки и радиоэлектронной разведки — создали Департамент разведки СБУ. На его основе и была сформирована Служба внешней разведки Украины (СВР).

14 октября 2004 года второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ о создании Службы как отдельного органа. А уже в 2018 указом Порошенко был установлен День внешней разведки.

Сегодня Служба внешней разведки Украины является частью сил безопасности и обороны. Она активно участвует в борьбе с российской агрессией и защищает национальные интересы Украины за пределами страны.

Руководители Службы внешней разведки

Первому руководителю СВР Украины Олегу Синянскому на момент назначения, в 2004 году, исполнилось 34 года. Он пробыл на посту главы Службы внешней разведки Украины до апреля 2005 года.

С апреля 2005 по июнь 2010 года эту организацию возглавлял Николай Маломуж.

18 июня 2010 года главой СВР был назначен Григорий Ильяшов.

Виктор Гвоздь возглавлял ведомство с 27 февраля 2014 по июнь 2016 года.

Следующие руководители СВР:

Егор Божок — сентябрь 2017 — март 2019;

Владислав Бухарев — июнь 2019 — сентябрь 2019;

Валерий Евдокимов — сентябрь 2019 — июнь 2020;

Валерий Кондратюк — июнь 2020 — июль 2021;

Александр Литвиненко — июль 2021 — март 2024;

Олег Иващенко — март 2024 — январь 2026.

Иващенко уволен с должности 5 января в связи тем, что он возглавил Главное управление разведки Минобороны.

Символика СВР

С 2024 года эмблемой Службы внешней разведки стал графитово-серый прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами, окаймленный двумя серебряными пружками. В центре креста изображен синий круглый медальон с изображением трезубца.

Медальон имеет две серебряные пружки, между которыми на графитово-сером фоне содержится надпись по кругу "Omnia vincit veritas, что означает "Истина побеждает все" и декоративная точка. Также между сторонами креста изображены три скрещенные стрелы остриями вверх и ключ бородкой вниз. Часть ключа стилизованная в виде QR-кода официального веб-сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение трезубца, стрел, ключа, а также буквы надписи и точка — золотые.

Эмблема Службы внешней разведки. Фото: СВР

Флагом СВР является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней левой четверти флага расположены две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов. В центре свободного края полотнища находится эмблема Службы внешней разведки Украины.

Владимир Зеленский держит флаг СВР во время награждения разведчиков. Фото: пресс-служба ОП

Чем отличается СВР от ГУР

И Служба внешней разведки, и Главное управление разведки являются частью разведывательного сообщества Украины и работают параллельно, но имеют разные задачи. Кроме функций ведомства различаются и подчинением.

СВР подчиняется президенту Украины. Ее основная сфера работы за пределами Украины — стратегическая и долгосрочная разведка. Разведчики добывают и анализируют политическую, экономическую и безопасностную информацию за рубежом. Работают в интересах внешней политики и нацбезопасности.

ГУР же подчиняется Министерству обороны Украины. Задачи: разведка в интересах ВСУ, данные о войсках противника, вооружении, планах, участие в специальных операциях. То есть сбор оперативной информации для поля боя.

