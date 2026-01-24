День Служби зовнішньої розвідки — що за свято 24 січня, хто очолював СЗР та чим вона займається

Нагородження працівників СЗР президентом України. Фото: кадр із відео

У суботу, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Офіційно це свято встановлено 22 листопада 2018 року указом п’ятого президента Петра Порошенка.

Новини.LIVE розповідають, як утворилась Служба зовнішньої розвідки та які її основні функції.

Реклама

Читайте також:

Історія Служби зовнішньої розвідки

Перший підрозділ зовнішньої розвідки — відділ закордонної інформації — було створено 24 січня 1919 року в складі Політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ УНР.

Завданням департаменту був збір даних про ворогів УНР, а також про інші країни, які могли стати союзниками або противниками.

У 1991 році, після проголошення незалежності України, було створено Головне управління розвідки у складі Служби національної безпеки України. Воно інформувало керівництво країни про важливі загрози та події, що стосуються національної безпеки.

У березні 2001 року Верховна Рада прийняла Закон України "Про розвідувальні органи України", який визначив цілі, завдання та принципи діяльності розвідки, її права, обов’язки та взаємодію з іншими державними органами.

Згодом, у лютому 2024 року, на базі двох підрозділів — Головного управління розвідки та радіоелектронної розвідки — створили Департамент розвідки СБУ. На його основі і була сформована Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

14 жовтня 2004 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ про створення Служби як окремого органу. А вже у 2018 указом Порошенка було встановлено День зовнішньої розвідки.

Сьогодні Служба зовнішньої розвідки України є частиною сил безпеки та оборони. Вона бере активну участь у боротьбі з російською агресією та захищає національні інтереси України за межами країни.

Керівники Служби зовнішньої розвідки

Першому керівникові СЗР України Олегу Синянському на момент призначення, у 2004 році, виповнилося 34 роки. Він пробув на посаді голови Служби зовнішньої розвідки України до квітня 2005 року.

З квітня 2005 до червня 2010 року цю організацію очолював Микола Маломуж.

18 червня 2010 року головою СЗР було призначено Григорія Ілляшова.

Віктор Гвоздь очолював відомство з 27 лютого 2014 до червня 2016 року.

Наступні очільники СЗР:

Єгор Божок — вересень 2017 — березень 2019;

Владислав Бухарєв — червень 2019 — вересень 2019;

Валерій Євдокимов — вересень 2019 — червень 2020;

Валерій Кондратюк — червень 2020 — липень 2021;

Олександр Литвиненко — липень 2021 — березень 2024;

Олег Іващенко — березень 2024 — січень 2026.

Іващенка звільнено з посади 5 січня у зв’язку тим, що він очолив Головне управління розвідки Міноборони.

Символіка СЗР

Із 2024 року емблемою Служби зовнішньої розвідки став графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками. У центрі хреста зображений синій круглий медальйон із зображенням тризуба.

Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "Omnia vincit veritas, що означає "Істина перемагає все" і декоративна крапка. Також між сторонами хреста зображено три схрещені стріли вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Частина ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення тризуба, стріл, ключа, а також літери напису і крапка — золоті.

Емблема Служби зовнішньої розвідки. Фото: СЗР

Прапором СЗР є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора розташовано дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів. У центрі вільного краю полотнища знаходиться емблема Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Зеленський тримає прапор СЗР під час нагородження розвідників. Фото: пресслужба ОП

Чим відрізняється СЗР від ГУР

І Служба зовнішньої розвідки, і Головне управління розвідки є частиною розвідувального співтовариства України й працюють паралельно, але мають різні завдання. Крім функцій відомства різняться і підпорядкуванням.

СЗР підпорядковується президенту України. Її основна сфера роботи поза межами України — стратегічна та довгострокова розвідка. Розвідники добувають та аналізують політичну, економічну та безпекову інформацію за кордоном. Працюють в інтересах зовнішньої політики та нацбезпеки.

ГУР же підпорядковується Міністерству оборони України. Завдання: розвідка в інтересах ЗСУ, дані про війська противника, озброєння, плани, участь у спеціальних операціях. Тобто збирання оперативної інформації для поля бою.

Нагадаємо, раніше розвідники СЗР дізналися причину, чому Росія розконсервувала застарілі літаки.

Також нещодавно в соціальних мережах з'явилась спотворена інформація, в якій дискредитували діяльність української розвідки.