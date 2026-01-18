Фейк про українську розвідку — в ГУР зробили заяву

Очільник ГУР Олег Іващенко. Фото: РБК-Україна

У соціальних мережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитують діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Однак в Головному управлінні розвідки Міноборони України розвіяли цей фейк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в ГУР.

Фейки про українську розвідку

В розвідці розповіли, що інформація, яка з'явилася в соціальних мережах, не має об'єктивного підґрунтя та реальних підстав. Зазначається, що сюжет французького телеканалу була додатково спотворена російськими пропагандистами.

"Кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни", — йдеться у повідомленні.

Також співрозмовник в ГУР наголосив, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності.

"Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України", — підкреслили в ГУР.

