Україна
Французький сюжет про українську розвідку — що кажуть в ГУР

Французький сюжет про українську розвідку — що кажуть в ГУР

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:58
Фейк про українську розвідку — в ГУР зробили заяву
Очільник ГУР Олег Іващенко. Фото: РБК-Україна

У соціальних мережах поширюється спотворена інформація про нібито сюжет французького телеканалу, в якому дискредитують діяльність української розвідки та спецслужб щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Однак в Головному управлінні розвідки Міноборони України розвіяли цей фейк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в ГУР. 

Читайте також:

Фейки про українську розвідку

В розвідці розповіли, що інформація, яка з'явилася в соціальних мережах, не має об'єктивного підґрунтя та реальних підстав. Зазначається, що сюжет французького телеканалу була додатково спотворена російськими пропагандистами. 

"Кремлівські ботоферми вчергове розповсюджують фейки, користуючись перебуванням української делегації за кордоном з метою протидії перемовному процесу про завершення війни", — йдеться у повідомленні.

Також співрозмовник в ГУР наголосив, що українська розвідка, як і решта українських уповноважених органів та осіб, продовжує активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, в тому числі й з США та засадах професійності та відповідальності. 

"Наша держава залишається відданою процесу дипломатичного завершення війни та прагне досягнення стійкого і справедливого миру для України", — підкреслили в ГУР. 

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, чи можливе завершення війни у 2026 році. Росія в будь-якому випадку буде намагатися розділити українців. 

Також ми писали, що 25 грудня Буданов відвідав бойові позиції на Запорізькому напрямку. З військовими "Спецпідрозділ Тимура" вони обговорили актуальну ситуацію та потреби підрозділу.

розвідка хакери фейки ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
