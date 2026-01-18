Фейк об украинской разведке — в ГУР сделали заявление

Глава ГУР Олег Иващенко. Фото: РБК-Украина

В социальных сетях распространяется искаженная информация о якобы сюжете французского телеканала, в котором дискредитируют деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами. Однако в Главном управлении разведки Минобороны Украины развеяли этот фейк.

Фейки об украинской разведке

В разведке рассказали, что информация, которая появилась в социальных сетях, не имеет объективного основания и реальных оснований. Отмечается, что сюжет французского телеканала был дополнительно искажен российскими пропагандистами.

"Кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки, пользуясь пребыванием украинской делегации за рубежом с целью противодействия переговорному процессу о завершении войны", — говорится в сообщении.

Также собеседник в ГУР отметил, что украинская разведка, как и остальные украинские уполномоченные органы и лица, продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами, в том числе и с США и принципах профессионализма и ответственности.

"Наше государство остается преданным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины", — подчеркнули в ГУР.

