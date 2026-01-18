Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Французский сюжет об украинской разведке — что говорят в ГУР

Французский сюжет об украинской разведке — что говорят в ГУР

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:58
Фейк об украинской разведке — в ГУР сделали заявление
Глава ГУР Олег Иващенко. Фото: РБК-Украина

В социальных сетях распространяется искаженная информация о якобы сюжете французского телеканала, в котором дискредитируют деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами. Однако в Главном управлении разведки Минобороны Украины развеяли этот фейк.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в ГУР.

Реклама
Читайте также:

Фейки об украинской разведке

В разведке рассказали, что информация, которая появилась в социальных сетях, не имеет объективного основания и реальных оснований. Отмечается, что сюжет французского телеканала был дополнительно искажен российскими пропагандистами.

"Кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки, пользуясь пребыванием украинской делегации за рубежом с целью противодействия переговорному процессу о завершении войны", — говорится в сообщении.

Также собеседник в ГУР отметил, что украинская разведка, как и остальные украинские уполномоченные органы и лица, продолжает активно взаимодействовать с международными партнерами, в том числе и с США и принципах профессионализма и ответственности.

"Наше государство остается преданным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, возможно ли завершение войны в 2026 году. Россия в любом случае будет пытаться разделить украинцев.

Также мы писали, что 25 декабря Буданов посетил боевые позиции на Запорожском направлении. С военными "Спецподразделение Тимура" они обсудили актуальную ситуацию и потребности подразделения.

разведка хакеры фейки ГУР Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации