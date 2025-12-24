Видео
Главная Новости дня Как Китай причастен к ударам РФ по Украине — доклад разведки

Как Китай причастен к ударам РФ по Украине — доклад разведки

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:07
Как Китай причастен к ударам РФ - доклад разведки Зеленскому
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Было определено несколько принципиальных стратегических направлений, среди которых — увеличение связей России и Китая.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в среду, 24 декабря

Читайте также:

Китай помогает РФ атаковать Украину

Во-первых, Олег Иващенко обратил внимание Президента на попытки РФ выводить свои энергетические компании из-под санкционного давления. Для этого привлекаются другие временные владельцы и используется много фиктивных юридических схем. Решено коммуницировать с партнерами, чтобы санкции действительно работали и Россия не могла зарабатывать деньги на войну.

Як Китай причетний до ударів РФ по Україні — доповідь розвідки - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

 

"Второе — это размещение на территории Беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах", — отметил Президент.

Отдельно Зеленский и Иващенко оценили состояние военного производства РФ, а также сотрудничество государства-агрессора с компаниями других стран. Также зафиксировано то, что Китай предоставляет России данные космической разведки, и этот процесс становится более интенсивным.

Службой внешней разведки Украины было обнаружено корреляции между съемками территории Украины спутниками КНР и попаданиями армии РФ по украинским объектам энергетики. Это позволяет России затягивать войну.

"Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий прокомментировал данные о подготовке РФ атаки на Starlink.

Ранее мы также информировали, что Буданов объяснил, что будет в случае, если США ограничат разведданные для Украины.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
