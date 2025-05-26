День независимости Грузии - история и факты - День независимости Грузии

Грузинский народ. Фото: hromadske.ua

В понедельник, 26 мая, отмечается День независимости Грузии. Именно 26 мая 1918 года первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны.

Новини.LIVE рассказывают интересные исторические факты о получении Грузией независимости.

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День независимости Грузии — исторические факты

Известно, что с XIX века Грузия входила в состав Российской империи. В 1801 году российский император Павел I издал манифест об упразднении грузинского царства и вхождении его в состав Российской империи.

После Октябрьского переворота Грузия вместе с соседними Арменией и Азербайджаном некоторое время находилась в составе так называемой Закавказской демократической федеративной республики, которая просуществовала около месяца

Однако 26 мая 1918 года правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая Грузинская Демократическая Республика просуществовала до февраля 1921 года.

За это время Грузию юридически признали 23 европейские страны. 25 февраля 1921 года части 11-й Красной Армии вместе с отрядами грузинских большевиков свергли меньшевистское правительство Грузии.

Грузинский народ во время протестов. Фото: Reuters

Впоследствии была образована Грузинская ССР, которая 30 декабря 1922 года вошла в СССР, сначала в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФРР), а с 1936 по 1991 год — как союзная республика.

Однако в конце марта 1991 года был проведен референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. В референдуме приняли участие 90,5 % избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 98,93 %.

Уже 9 апреля 1991 года на основании результатов всенародного референдума Верховный Совет республики принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии, провозгласивший действительными Акт о независимости 1918 года и Конституцию 1921 года. Введена должность Президента Республики Грузия.

Следовательно, 9 апреля отмечают еще и День восстановления независимости Грузии, которая была получена на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

Празднование Дня независимости Грузии. Фото: Kober

Как грузины празднуют День независимости — подробности

Обычно День независимости в Грузии отмечают с размахом. По традиции в этот день проходит торжественный военный парад и праздничный концерт.

Военный парад проходит по главной улице Тбилиси — проспекту Руставели. По улице шагают колонны военных: тысячи военнослужащих всех видов войск. За ними следует более 100 единиц военной техники.

Также в День независимости Грузии проходит фестиваль цветов "Вардобистве". В эти дни знаменитый Мост Мира превращают в разноцветную радугу из цветов.

В парках проходят детские мероприятия и праздники, а на стадионах — спортивные матчи и соревнования.

Ключевым праздничным мероприятием в этот день является грандиозный концерт в исторической части города — Рике.

Протесты и беспорядки в Грузии

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Напомним Напомним, что уличные протесты по всей Грузии начались с 7 марта 2023 года в результате поддержки парламентом закона об иностранных агентах, аналогичного соответствующему закону России. Из-за принятия закона процесс интеграции Грузии в Евросоюз был практически приостановлен. В конце ноября 2024 года правительство страны отложило вступление в Евросоюз до 2028 года, из-за этого в Грузии возобновились массовые протесты.

В декабре 2024 года в Грузии снова вспыхнули протесты. Люди требовали провести повторные выборы президента.

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Также мы информировали, что в конце декабря 2024 года в Тбилиси у здания парламента вспыхнули массовые протесты после инаугурации нового президента Михеила Кавелашвили.

Уже в 2025 году, накануне Рождества, которое празднуют в Грузии 7 января, у здания парламента в Тбилиси состоялась очередная акция протеста сторонников европейской интеграции Грузии. Тогда протестующие требовали освобождения лиц, задержанных во время предыдущих акций протеста, и проведения повторных парламентских выборов..