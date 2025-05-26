День незалежності Грузії — історія та факти

Грузинський народ. Фото: hromadske.ua

У понеділок, 26 травня, відзначається День незалежності Грузії. Саме 26 травня 1918 року перший демократичний уряд Грузії на чолі з Ное Жорданія проголосив незалежність країни.

Новини.LIVE розповідають цікаві історичні факти про здобуття Грузією незалежності.

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День незалежності Грузії — історичні факти

Відомо, що із XIX століття Грузія входила до складу Російської імперії. У 1801 році російський імператор Павло I видав маніфест про скасування грузинського царства та входження його до складу Російської імперії.

Після Жовтневого перевороту Грузія разом із сусідніми Вірменією та Азербайджаном певний час перебувала у складі так званої Закавказької демократичної федеративної республіки, яка проіснувала близько місяця

Однак 26 травня 1918 року уряд Грузії на чолі з Ное Жорданія проголосив незалежність країни. Перша незалежна Грузинська Демократична Республіка проіснувала до лютого 1921 року.

За цей час Грузію юридично визнали 23 європейські країни. 25 лютого 1921 року частини 11-ї Червоної Армії разом із загонами грузинських більшовиків скинули меншовицький уряд Грузії.

Грузинський народ під час протестів. Фото: Reuters

Згодом була утворена Грузинська РСР, яка 30 грудня 1922 року увійшла до СРСР, спочатку в складі Закавказької Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (ЗСФРР), а з 1936 по 1991 рік — як союзна республіка.

Однак наприкінці березня 1991 року був проведений референдум про відновлення державної незалежності Грузії. У референдумі взяли участь 90,5 % виборців, із яких за державну незалежність проголосували 98,93%.

Вже 9 квітня 1991 року на підставі результатів всенародного референдуму Верховна Рада республіки прийняла Акт про відновлення державної незалежності Грузії, що проголосив дійсними Акт про незалежність 1918 року і Конституцію 1921 року. Введено посаду Президента Республіки Грузія.

Відтак, 9 квітня відзначають ще й День відновлення незалежності Грузії, яка була здобута на підставі Акта про оголошення Незалежності першої Республіки Грузії 26 травня 1918 року.

Святкування Дня незалежності Грузії. Фото: Kober

Як грузини святкують День незалежності — подробиці

Зазвичай День незалежності в Грузії відзначають із розмахом. За традицією в цей день проходить урочистий військовий парад і святковий концерт.

Військовий парад проходить головною вулицею Тбілісі — проспектом Руставелі. Вулицею крокують колони військових: тисячі військовослужбовців усіх видів військ. За ними йде більш ніж 100 одиниць військової техніки.

Також в День незалежності Грузії відбувається фестиваль квітів "Вардобістве". У ці дні знаменитий Міст Миру перетворюють на різнобарвну веселку з квітів.

У парках відбуваються дитячі заходи й свята, а на стадіонах — спортивні матчі та змагання.

Ключовим святковим заходом у цей день є грандіозний концерт в історичній частині міста — Ріке.

Протести та заворушення у Грузії

Протести у Грузії. Фото: Reuters

Нагадаємо, що вуличні протести по всій Грузії почалися з 7 березня 2023 року внаслідок підтримки парламентом закону про іноземних агентів, аналогічного відповідному закону Росії. Через прийняття закону процес інтеграції Грузії до Євросоюзу було практично припинено. Наприкінці листопада 2024 року уряд країни відклав вступ до Євросоюзу до 2028 року, через це у Грузії відновились масові протести.

У грудні 2024 у Грузії знову спалахнули протести. Люди вимагали провести повторні вибори президента.

Протести у Грузії. Фото: Reuters

Також ми інформували , що наприкінці грудня 2024 року у Тбілісі біля будівлі парламенту спалахнули масові протести після інавгурації нового президента Міхеїла Кавелашвілі.

Вже у 2025 році, наперед одні Різдва, яке святкують у Грузії 7 січня, біля будівлі парламенту в Тбілісі відбулася чергова акція протесту прихильників європейської інтеграції Грузії. Тоді протестувальники вимагали звільнення осіб, затриманих під час попередніх акцій протесту, та проведення повторних парламентських виборів.