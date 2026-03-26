День Нацгвардии: происхождение праздника и его значение сегодня
В четверг, 26 марта, в Украине отмечают День Национальной гвардии. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые выполняют как оборонные, так и правоохранительные функции. Его появление связано с историей становления украинских силовых структур после обретения независимости.
Новини.LIVE рассказывает, как возник праздник и какие основные задачи сегодня выполняет Нацгвардия.
История появления Дня Нацгвардии
День Национальной гвардии Украины — это относительно новый государственный праздник, который имеет сложную и одновременно показательную историю. Его современная дата — 26 марта — закрепилась не сразу, а стала результатом нескольких этапов реформ и трансформаций силовых структур. Первые истоки праздника уходят в начало 1990-х годов.
После провозглашения независимости Украина начала формировать собственные силовые институты. В 1991 году была создана Национальная гвардия как отдельное военное формирование. Уже в 1993 году указом президента был установлен соответствующий профессиональный праздник — День Национальной гвардии, который тогда отмечали 4 ноября.
Однако в 2000 году Национальную гвардию расформировали, а ее подразделения передали в другие структуры, в частности во внутренние войска МВД. В связи с этим праздничная дата потеряла актуальность и была отменена. Зато появился другой профессиональный день — День внутренних войск, который отмечали 26 марта.
Ситуация кардинально изменилась после 2014 года, когда из-за российской агрессии Украина была вынуждена срочно усиливать сектор безопасности. Именно тогда было принято решение восстановить Национальную гвардию как отдельное военное формирование. Уже 18 марта 2015 года президент подписал указ о восстановлении праздника — Дня Национальной гвардии Украины.
Для празднования выбрали дату 26 марта — как символ преемственности с внутренними войсками, на базе которых фактически и была возрождена Нацгвардия. С тех пор эта дата ежегодно является официальным днем чествования военнослужащих НГУ.
Предпосылки создания Нацгвардии
Хотя современная Национальная гвардия появилась в независимой Украине, ее функции имеют более глубокие исторические корни. Еще в период Украинской Народной Республики существовали подразделения, которые выполняли похожие задачи — в частности военная жандармерия. Она отвечала за порядок в войске, безопасность в тылу и контроль за дисциплиной.
Такие формирования фактически стали прообразом современных структур, сочетающих военные и правоохранительные функции.
Восстановление Нацгвардии в 2014 году
После начала российской агрессии в 2014 году Украина столкнулась с новыми вызовами безопасности. Именно тогда было принято решение восстановить Национальную гвардию. Она сформировалась на базе внутренних войск МВД, но получила более широкие полномочия и новые боевые задачи.
С самого начала гвардейцы были привлечены к обороне государства: участвовали в боях на востоке Украины, освобождали города, охраняли стратегические объекты и обеспечивали правопорядок в сложных условиях.
Роль Национальной гвардии сегодня
Сегодня Национальная гвардия Украины — это военное формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему МВД.
Ключевыми направлениями деятельности Нацгвардии являются:
- защита государственного суверенитета и территориальной целостности;
- обеспечение общественного порядка;
- охрана важных государственных объектов и инфраструктуры;
- участие в борьбе с диверсионными и террористическими угрозами;
- взаимодействие с Вооруженными силами в отпоре вооруженной агрессии;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
В период военного положения подразделения Нацгвардии выполняют боевые задачи наравне с другими силами обороны.
Какие новые праздники могут появиться в Украине
Недавно в Верховной Раде появилась инициатива, которой предлагают Международный женский день 8 марта изменить на День украинской женщины. Его предлагают отмечать 25 февраля.
Кроме того, нардепы хотят ввести в Украине День библии. Этот праздник могут отмечать в день, когда первая Библия была переведена на современный украинский язык — 31 октября.
