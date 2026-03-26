День Нацгвардії: походження свята та його значення сьогодні

Бійці Національної гвардії України. Фото: пресслужба МВС України

У четвер, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії. Це професійне свято військовослужбовців, які виконують як оборонні, так і правоохоронні функції. Його поява пов’язана з історією становлення українських силових структур після здобуття незалежності.

Новини.LIVE розповідає, як виникло свято та які основні завдання сьогодні виконує Нацгвардія.

Історія появи Дня Нацгвардії

День Національної гвардії України — це відносно нове державне свято, яке має складну й водночас показову історію. Його сучасна дата — 26 березня — закріпилася не одразу, а стала результатом кількох етапів реформ і трансформацій силових структур. Перші витоки свята сягають початку 1990-х років.

Після проголошення незалежності Україна почала формувати власні силові інституції. У 1991 році було створено Національну гвардію як окреме військове формування. Вже у 1993 році указом президента було встановлено відповідне професійне свято — День Національної гвардії, яке тоді відзначали 4 листопада.

Проте у 2000 році Національну гвардію розформували, а її підрозділи передали до інших структур, зокрема до внутрішніх військ МВС. У зв’язку з цим святкова дата втратила актуальність і була скасована. Натомість з’явився інший професійний день — День внутрішніх військ, який відзначали 26 березня.

Ситуація кардинально змінилася після 2014 року, коли через російську агресію Україна була змушена терміново посилювати сектор безпеки. Саме тоді було ухвалено рішення відновити Національну гвардію як окреме військове формування. Вже 18 березня 2015 року президент підписав указ про відновлення свята — Дня Національної гвардії України.

Військовослужбовці НГУ. Фото: пресслужба Офісу президента

Для святкування обрали дату 26 березня — як символ спадкоємності з внутрішніми військами, на базі яких фактично і була відроджена Нацгвардія. Відтоді ця дата щороку є офіційним днем вшанування військовослужбовців НГУ.

Передумови створення Нацгвардії

Хоча сучасна Національна гвардія з’явилася у незалежній Україні, її функції мають глибше історичне коріння. Ще у період Української Народної Республіки існували підрозділи, які виконували схожі завдання — зокрема військова жандармерія. Вона відповідала за порядок у війську, безпеку в тилу та контроль за дисципліною.

Такі формування фактично стали прообразом сучасних структур, що поєднують військові та правоохоронні функції.

Відновлення Нацгвардії у 2014 році

Після початку російської агресії у 2014 році Україна зіткнулася з новими викликами безпеці. Саме тоді було прийнято рішення відновити Національну гвардію. Вона сформувалася на базі внутрішніх військ МВС, але отримала ширші повноваження та нові бойові завдання.

Від самого початку гвардійці були залучені до оборони держави: брали участь у боях на сході України, звільняли міста, охороняли стратегічні об’єкти та забезпечували правопорядок у складних умовах.

Роль Національної гвардії сьогодні

Сьогодні Національна гвардія України — це військове формування з правоохоронними функціями, яке входить до системи МВС.

Ключовими напрямами діяльності Нацгвардії є:

захист державного суверенітету і територіальної цілісності;

забезпечення громадського порядку;

охорона важливих державних об’єктів та інфраструктури;

участь у боротьбі з диверсійними та терористичними загрозами;

взаємодія із Збройними силами у відсічі збройній агресії;

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

У період воєнного стану підрозділи Нацгвардії виконують бойові завдання нарівні з іншими силами оборони.

