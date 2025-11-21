Видео
Дело "Мидас" — заместитель прокурора САП объяснил свое увольнение

Дело "Мидас" — заместитель прокурора САП объяснил свое увольнение

Дата публикации 21 ноября 2025 14:25
обновлено: 14:25
Андрей Синюк объяснил причину своего увольнения
Андрей Синюк. Фото: УНИАН

Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк опроверг информацию, что его уволили из-за вероятного слива информации о расследованиях в рамках дела "Мидас". По его словам, он уволился по собственному желанию.

Об этом Андрей Синюк сказал в комментарии "Суспільному" в пятницу, 21 ноября.

Читайте также:

Увольнение Андрея Синюка

"Во избежание каких-либо спекуляций относительно моего возможного влияния на его ход и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию", — заявил Синюк.

Соответственно, информация, которую распространили ряд СМИ об увольнении заместителя прокурора САП, не соответствует действительности. Они отмечали, что причиной стало служебное расследование из-за подозрений в сливе информации о расследованиях. В частности, речь идет также о деле "Мидас".

Служебное расследование

Руководитель САП Александр Клименко в интервью "Украинской правде" сообщил, что прокуратура проводит служебное расследование в отношении Синюка.

Журналисты также зафиксировали, что он встречался с адвокатом, который, вероятно, связан с Миндичем.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они являются фигурантами коррупционной схемы в энергетике.

Ранее журналисты рассказали, кто из фигурантов уже получил официальные подозрения от НАБУ в рамках операции "Мидас".

НАБУ коррупция САП увольнение энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
