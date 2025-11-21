Андрей Синюк объяснил причину своего увольнения

Дело "Мидас" — заместитель прокурора САП объяснил свое увольнение
Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк опроверг информацию, что его уволили из-за вероятного слива информации о расследованиях в рамках дела "Мидас". По его словам, он уволился по собственному желанию.
Об этом Андрей Синюк сказал в комментарии "Суспільному" в пятницу, 21 ноября.
Увольнение Андрея Синюка
"Во избежание каких-либо спекуляций относительно моего возможного влияния на его ход и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию", — заявил Синюк.
Соответственно, информация, которую распространили ряд СМИ об увольнении заместителя прокурора САП, не соответствует действительности. Они отмечали, что причиной стало служебное расследование из-за подозрений в сливе информации о расследованиях. В частности, речь идет также о деле "Мидас".
Служебное расследование
Руководитель САП Александр Клименко в интервью "Украинской правде" сообщил, что прокуратура проводит служебное расследование в отношении Синюка.
Журналисты также зафиксировали, что он встречался с адвокатом, который, вероятно, связан с Миндичем.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они являются фигурантами коррупционной схемы в энергетике.
Ранее журналисты рассказали, кто из фигурантов уже получил официальные подозрения от НАБУ в рамках операции "Мидас".
