Андрій Синюк пояснив причину свого звільнення

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк спростував інформацію, що його звільнили через ймовірний злив інформації щодо розслідувань у межах справи "Мідас". За його словами, він звільнився за власним бажанням.

Про це Андрій Синюк сказав у коментарі "Суспільному" у пʼятницю, 21 листопада.

Звільнення Андрія Синюка

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на його перебіг і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", — заявив Синюк.

Відповідно, інформацію, яку поширили низка ЗМІ про звільнення заступника прокурора САП, не відповідає дійсності. Вони зазначали, що причиною стало службове розслідування через підозри в зливі інформації щодо розслідувань. Зокрема, йдеться також про справу "Мідас".

Службове розслідування

Керівник САП Олександр Клименко в інтервʼю "Українській правді" повідомив, що прокуратура проводить службове розслідування щодо Синюка.

Журналісти також зафіксували, що він зустрічався з адвокатом, який, ймовірно, повʼязаний із Міндічем.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони є фігурантами корупційної схеми в енергетиці.

Раніше журналісти розповіли, хто з фігурантів вже отримав офіційні підозри від НАБУ у межах операції "Мідас".