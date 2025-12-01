Переговоры во Флориде — украинская делегация достигла прогресса

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Украинская делегация провела продуктивные дни в США и достигла прогресса в переговорах. Готовится доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram 1 декабря.

Реклама

Читайте также:

Переговоры во Флориде

Умеров рассказал, что он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским по итогам работы украинской делегации во Флориде.

"За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он поблагодарил американскую сторону за конструктив и партнерский подход. Также Рустем Умеров отметил, что стороны договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса.

Кроме того, известно, что президенту готовят полный доклад и в ближайшее время представят его лично во время встречи в Европе, куда Умеров отправляется с переговорной группой.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, ранее CNN сообщало, что США могут заблокировать Украине вступление в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой по поводу этого.

Также мы писали, что финальный текст мирного соглашения не согласовали. Есть нюансы, которые еще нужно обсудить.