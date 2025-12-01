Відео
Головна Новини дня Делегація досягла прогресу — Умєров про роботу у Флориді

Делегація досягла прогресу — Умєров про роботу у Флориді

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:03
Переговори у Флориді — українська делегація досягла прогресу
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Українська делегація провела продуктивні дні у США та досягла прогресу у переговорах. Готується доповідь президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram 1 грудня. 

Переговори у Флориді

Умєров розповів, що він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським за підсумками роботи української делегації у Флориді.  

"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", — наголосив секретар РНБО.

Він подякував американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Також Рустем Умєров зазначив, що сторони домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу. 

Крім того, відомо, що президенту готують повну доповідь і найближчим часом представлять її особисто під час зустрічі в Європі, куди Умєров вирушає з переговорною групою. 

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього. 

Також ми писали, що фінальний текст мирної угоди не погодили. Є нюанси, які ще потрібно обговорити. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
