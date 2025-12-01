Переговори у Флориді — українська делегація досягла прогресу

Делегація досягла прогресу — Умєров про роботу у Флориді
Українська делегація провела продуктивні дні у США та досягла прогресу у переговорах. Готується доповідь президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram 1 грудня.
Переговори у Флориді
Умєров розповів, що він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським за підсумками роботи української делегації у Флориді.
"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", — наголосив секретар РНБО.
Він подякував американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Також Рустем Умєров зазначив, що сторони домовилися підтримувати постійний і тісний контакт у продовженні цього процесу.
Крім того, відомо, що президенту готують повну доповідь і найближчим часом представлять її особисто під час зустрічі в Європі, куди Умєров вирушає з переговорною групою.
Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього.
Також ми писали, що фінальний текст мирної угоди не погодили. Є нюанси, які ще потрібно обговорити.
