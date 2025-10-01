Видео
Видео

Главная Новости дня Несколько мужчин похитили предпринимателя — что решил суд

Несколько мужчин похитили предпринимателя — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 01:03
Мужчины из Киева похитили черновицкого предпринимателя — как их наказал суд
Задержание злоумышленников. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Трое киевлян похитили человека и требовали деньги. Их привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 24 сентября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в конце февраля 2019 года фигуранты похитили 43-летнего предпринимателя из Черновцов. Злоумышленники угрожали потерпевшему оружием, настаивали, чтобы тот отдал им десять тысяч долларов, применяли физическую силу и присвоили машину плененного. Чтобы передать оговоренную сумму, мужчина обратился к знакомому. Нарушителей задержали в Каменце-Подольском. Деньги у них изъяли.

Решение суда

Осужденные несколько раз пытались избежать наказания: сначала оспаривали в апелляционном суде, впоследствии подали еще и кассацию. Окончательное решение принял Львовский апелляционный суд. Злоумышленников признали виновными в похищении человека, вымогательстве, незаконном завладении транспортом и грабеже (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное они проведут в тюрьме от семи до восьми лет.

Напомним, начальник караула ГСЧС насмерть сбил пешехода. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Также мы сообщали о приговоре наркодельцам, которые превратили дом в магазин амфетамина. За содеянное они проведут семь лет в тюрьме и останутся без имущества.

