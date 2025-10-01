Мужчины из Киева похитили черновицкого предпринимателя — как их наказал суд

Задержание злоумышленников. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Трое киевлян похитили человека и требовали деньги. Их привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 24 сентября сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в конце февраля 2019 года фигуранты похитили 43-летнего предпринимателя из Черновцов. Злоумышленники угрожали потерпевшему оружием, настаивали, чтобы тот отдал им десять тысяч долларов, применяли физическую силу и присвоили машину плененного. Чтобы передать оговоренную сумму, мужчина обратился к знакомому. Нарушителей задержали в Каменце-Подольском. Деньги у них изъяли.

Решение суда

Осужденные несколько раз пытались избежать наказания: сначала оспаривали в апелляционном суде, впоследствии подали еще и кассацию. Окончательное решение принял Львовский апелляционный суд. Злоумышленников признали виновными в похищении человека, вымогательстве, незаконном завладении транспортом и грабеже (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное они проведут в тюрьме от семи до восьми лет.

