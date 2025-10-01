Чоловіки з Києва викрали чернівецького підприємця — як їх покарав суд

Затримання зловмисників. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Троє киян викрали людину та вимагали гроші. Їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 24 вересня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, наприкінці лютого 2019 року фігуранти викрали 43-річного підприємця з Чернівців. Зловмисники погрожували потерпілому зброєю, наполягали, аби той віддав їм десять тисяч доларів, застосовували фізичну сили та привласнили автівку поневоленого. Аби передати обумовлену суму, чоловік звернуся до знайомого. Порушників затримали в Кам'янці-Подільському. Гроші в них вилучили.

Рішення суду

Засуджені декілька разів намагалися уникнути покарання: спочатку оскаржували в апеляційному суді, згодом подали ще й касацію. Остаточне рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Зловмисників визнали винними у викраденні людини, вимаганні, незаконному заволодінні транспортом і грабежі (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене вони проведуть у в'язниці від семи до восьми років.

