Декілька чоловіків викрали підприємця — що вирішив суд

Дата публікації: 1 жовтня 2025 01:03
Чоловіки з Києва викрали чернівецького підприємця — як їх покарав суд
Затримання зловмисників. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Троє киян викрали людину та вимагали гроші. Їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 24 вересня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, наприкінці лютого 2019 року фігуранти викрали 43-річного підприємця з Чернівців. Зловмисники погрожували потерпілому зброєю, наполягали, аби той віддав їм десять тисяч доларів, застосовували фізичну сили та привласнили автівку поневоленого. Аби передати обумовлену суму, чоловік звернуся до знайомого. Порушників затримали в Кам'янці-Подільському. Гроші в них вилучили.

Рішення суду 

Засуджені декілька разів намагалися уникнути покарання: спочатку оскаржували в апеляційному суді, згодом подали ще й касацію. Остаточне рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Зловмисників визнали винними у викраденні людини, вимаганні, незаконному заволодінні транспортом і грабежі (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене вони проведуть у в'язниці від семи до восьми років.

Нагадаємо, начальник караулу ДСНС на смерть збив пішохода. Його засудили до чотирьох років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли про вирок наркоділкам, які перетворили оселю на магазин амфетаміну. За вчинене вони проведуть сім років у в'язниці й залишаться без майна.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
