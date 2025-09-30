Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Наркоділки перетворили оселю на магазин амфетаміну — вирок

Наркоділки перетворили оселю на магазин амфетаміну — вирок

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 01:03
Жителі Львівщини відкрили магазин амфетаміну — як їх покарав суд
Амфетамін, яким торгували ділки. Фото: Львівська обласна прокуратура

У місті Стрий Львівської області викрили 43-річного чоловіка та його 39-річну подругу, які збували амфетамін. Обом уже обрали покарання.

Про це 24 вересня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у період від грудня 2022 року до січня 2023 року фігуранти незаконно придбали та збували серед місцевих наркозалежних амфетамін. Заборонену речовину продавали в помешканні жінки. Там же час від часу проживав її спільник. Оплату наркозалежні віддавали порушникам готівкою під час отримання товару. Під час обшуку в місці торгівлі правоохоронці вилучили десять пакетиків із готовим до збуту амфетаміном.

Рішення суду 

Обох обвинувачених визнали винними в незаконному придбанні психотропів із метою збуту та збуті психотропних речовин (частина друга статті 307 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене вони проведуть сім років у в'язниці, а ще одним покаранням стане конфіскація майна.

Нагадаємо, жителька Херсонської області працювала на окупантів і закликала місцевих отримувати російські паспорти. Її заочно засудили до десяти років ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок жителю Запорізької області, який коригував російські обстріли. За вчинене колаборант проведе 15 років у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно.

суд наркотики правосуддя Львівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації