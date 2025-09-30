Жителі Львівщини відкрили магазин амфетаміну — як їх покарав суд

Наркоділки перетворили оселю на магазин амфетаміну — вирок
У місті Стрий Львівської області викрили 43-річного чоловіка та його 39-річну подругу, які збували амфетамін. Обом уже обрали покарання.
Про це 24 вересня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у період від грудня 2022 року до січня 2023 року фігуранти незаконно придбали та збували серед місцевих наркозалежних амфетамін. Заборонену речовину продавали в помешканні жінки. Там же час від часу проживав її спільник. Оплату наркозалежні віддавали порушникам готівкою під час отримання товару. Під час обшуку в місці торгівлі правоохоронці вилучили десять пакетиків із готовим до збуту амфетаміном.
Рішення суду
Обох обвинувачених визнали винними в незаконному придбанні психотропів із метою збуту та збуті психотропних речовин (частина друга статті 307 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене вони проведуть сім років у в'язниці, а ще одним покаранням стане конфіскація майна.
