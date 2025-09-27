Житель Запорізької області коригував обстріли — яке покарання обрав для нього суд

Колаборант у суді. Фото: Запорізька обласна прокуратура

У селищі Степногірськ Запорізької області охоронець дитячого садка працював на окупантів, допомагаючи їм завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Йому вже обрали покарання.

Про це 22 вересня повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранта через його знайому, яка живе в тимчасово окупованій Василівці, завербували представники спецслужб РФ. Ця ж жінка в закритому каналі одного з месенджерів передавала зраднику завдання кураторів. Діючи за вказівками ворога, чоловік збирав інформацію про військову техніку на Запорізькому напрямку, місця дислокації й переміщення Сил оборони. Для конспірації він записував розвідувальні дані на папері й показував спільниці під час відеодзвінків.

Рішення суду

За державну зраду колаборанта засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

