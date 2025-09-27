Відео
Головна Новини дня Чоловік коригував обстріли — як його покарав суд

Чоловік коригував обстріли — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 01:03
Житель Запорізької області коригував обстріли — яке покарання обрав для нього суд
Колаборант у суді. Фото: Запорізька обласна прокуратура

У селищі Степногірськ Запорізької області охоронець дитячого садка працював на окупантів, допомагаючи їм завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Йому вже обрали покарання.

Про це 22 вересня повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, фігуранта через його знайому, яка живе в тимчасово окупованій Василівці, завербували представники спецслужб РФ. Ця ж жінка в закритому каналі одного з месенджерів передавала зраднику завдання кураторів. Діючи за вказівками ворога, чоловік збирав інформацію про військову техніку на Запорізькому напрямку, місця дислокації й переміщення Сил оборони. Для конспірації він записував розвідувальні дані на папері й показував спільниці під час відеодзвінків.

Рішення суду 

За державну зраду колаборанта засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують майно.

Нагадаємо, на Закарпатті винесли вирок чоловіку, який зґвалтував власну матір. За вчинене він проведе у в'язниці шість років.

Також ми повідомляли про вирок жителю Рівненщини. Чоловіка, який завдав смертельного поранення сину, на сім років позбавили волі.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
