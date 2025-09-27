Житель Запорожской области корректировал обстрелы — какое наказание избрал для него суд

Коллаборационист в суде. Фото: Запорожская областная прокуратура

В поселке Степногорск Запорожской области охранник детского сада работал на оккупантов, помогая им наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ему уже избрали наказание.

Об этом 22 сентября сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигуранта через его знакомую, которая живет во временно оккупированной Васильевке, завербовали представители спецслужб РФ. Эта же женщина в закрытом канале одного из мессенджеров передавала предателю задачи кураторов. Действуя по указаниям врага, мужчина собирал информацию о военной технике на Запорожском направлении, местах дислокации и перемещения Сил обороны. Для конспирации он записывал разведывательные данные на бумаге и показывал сообщнице во время видеозвонков.

Решение суда

За государственную измену коллаборациониста приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

