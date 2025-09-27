Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина корректировал обстрелы — как его наказал суд

Мужчина корректировал обстрелы — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 01:03
Житель Запорожской области корректировал обстрелы — какое наказание избрал для него суд
Коллаборационист в суде. Фото: Запорожская областная прокуратура

В поселке Степногорск Запорожской области охранник детского сада работал на оккупантов, помогая им наносить удары по гражданской инфраструктуре. Ему уже избрали наказание.

Об этом 22 сентября сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигуранта через его знакомую, которая живет во временно оккупированной Васильевке, завербовали представители спецслужб РФ. Эта же женщина в закрытом канале одного из мессенджеров передавала предателю задачи кураторов. Действуя по указаниям врага, мужчина собирал информацию о военной технике на Запорожском направлении, местах дислокации и перемещения Сил обороны. Для конспирации он записывал разведывательные данные на бумаге и показывал сообщнице во время видеозвонков.

Решение суда

За государственную измену коллаборациониста приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, на Закарпатье вынесли приговор мужчине, который изнасиловал собственную мать. За совершенное он проведет в тюрьме шесть лет.

Также мы сообщали о приговоре жителю Ровенской области. Мужчину, который нанес смертельное ранение сыну, на семь лет лишили свободы.

суд правосудие Запорожская область Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации