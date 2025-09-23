Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отец убил сына — как его наказал суд

Отец убил сына — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 01:03
На Ровенщине отец убил сына — какое наказание избрал для него суд
Полицейские на месте убийства. Фото: Прокуратура Украины

В селе Каменное-Случанское в Сарненском районе Ровенской области отец нанес смертельное ранение сыну. За содеянное мужчину приговорили к заключению.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в сентябре прошлого года 62-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовал со своим 35-летним сыном и ударил его ножом в грудь. Он травм потерпевший скончался на месте.

Решение суда

За умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обвиняемый проведет в тюрьме семь лет. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать, подав апелляцию. Осужденный находится под стражей. Свою вину он признал частично: заявил, что ударил сына ножом, потому что защищался.

Напомним, в Тернопольской области военный во время пребывания в СОЧ вырубил деревья и совершил кражу. Ему назначили наказание в виде пяти с половиной лет заключения.

Также мы сообщали, что в Полтаве мужчина сливал информацию о патрулях ТЦК. За совершенное он проведет в тюрьме пять лет.

суд правосудие убийство преступление судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации