На Ровенщине отец убил сына — какое наказание избрал для него суд

В селе Каменное-Случанское в Сарненском районе Ровенской области отец нанес смертельное ранение сыну. За содеянное мужчину приговорили к заключению.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в сентябре прошлого года 62-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовал со своим 35-летним сыном и ударил его ножом в грудь. Он травм потерпевший скончался на месте.

Решение суда

За умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обвиняемый проведет в тюрьме семь лет. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать, подав апелляцию. Осужденный находится под стражей. Свою вину он признал частично: заявил, что ударил сына ножом, потому что защищался.

