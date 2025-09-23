На Ровенщине отец убил сына — какое наказание избрал для него суд

Отец убил сына — как его наказал суд
В селе Каменное-Случанское в Сарненском районе Ровенской области отец нанес смертельное ранение сыну. За содеянное мужчину приговорили к заключению.
Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Ровенской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в сентябре прошлого года 62-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовал со своим 35-летним сыном и ударил его ножом в грудь. Он травм потерпевший скончался на месте.
Решение суда
За умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обвиняемый проведет в тюрьме семь лет. Решение суда еще не вступило в законную силу — его можно обжаловать, подав апелляцию. Осужденный находится под стражей. Свою вину он признал частично: заявил, что ударил сына ножом, потому что защищался.
