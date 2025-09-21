Суд покарав військового, який у СЗЧ спиляв дерева та вкрав телефон

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Тернопільській області судили чоловіка, який перебуваючи у СЗЧ незаконно вирубав дерева та здійснив крадіжку. За це йому призначали суворе покарання.

Про це у Facebook повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, прокурори довели, що на початку лютого 2024 року обвинувачений не маючи ніяких дозвільних документів спиляв кілька держав породи "граб". Це відбулося на ділянці лісу, що "в межах загальнозоологічного заказника".

Для того, щоб вивезли деревину, житель Чортківщини позичив у сусіда трактор з причепом. Крім того, він пізніше вкрав у нього телефон.

"Протиправні дії він вчиняв, будучи в СЗЧ, тобто самовільно залишивши розташування військової частини або місце служби", — йдеться у повідомленні.

Рішення суду

Розглянувши справу, Гусятинський районний суд призначив жителю Чортківського району покарання у вигляді позбавлення волі.

"На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів суд визначив остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим. Відтак обвинувачений проведе 5 років 6 місяців за ґратами", — повідомили у прокуратурі.

Також задоволено цивільний позов прокурора про відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

