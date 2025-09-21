Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина спилил деревья будучи в СОЧ — как наказал суд

Мужчина спилил деревья будучи в СОЧ — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 03:32
Суд наказал военного, который в СОЧ спилил деревья и украл телефон
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Тернопольской области судили мужчину, который находясь в СОЧ незаконно вырубил деревья и совершил кражу. За это ему назначали суровое наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, прокуроры доказали, что в начале февраля 2024 года обвиняемый не имея никаких разрешительных документов спилил несколько государств породы "граб". Это произошло на участке леса, что "в пределах общезоологического заказника".

Для того, чтобы вывезли древесину, житель Чертковщины одолжил у соседа трактор с прицепом. Кроме того, он позже украл у него телефон.

"Противоправные действия он совершал, будучи в СОЧ, то есть самовольно оставив расположение воинской части или место службы", — говорится в сообщении.

Решение суда

Рассмотрев дело, Гусятинский районный суд назначил жителю Чертковского района наказание в виде лишения свободы.

"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений суд определил окончательное наказание путем поглощения менее строгого более строгим. Поэтому обвиняемый проведет 5 лет 6 месяцев за решеткой", - сообщили в прокуратуре.

Также удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Напомним, недавно мы писали, что военный из Одесской области, который является отцом троих несовершеннолетних детей, дважды самовольно покидал воинскую часть между время службы. За это его лишили свободы.

Также мы информировали, что в Чернигове осудили участника боевых действий, который отказался служить в ТЦК.

суд кража армия вырубка леса СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации