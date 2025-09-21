Суд наказал военного, который в СОЧ спилил деревья и украл телефон

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Тернопольской области судили мужчину, который находясь в СОЧ незаконно вырубил деревья и совершил кражу. За это ему назначали суровое наказание.

Об этом в Facebook сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, прокуроры доказали, что в начале февраля 2024 года обвиняемый не имея никаких разрешительных документов спилил несколько государств породы "граб". Это произошло на участке леса, что "в пределах общезоологического заказника".

Для того, чтобы вывезли древесину, житель Чертковщины одолжил у соседа трактор с прицепом. Кроме того, он позже украл у него телефон.

"Противоправные действия он совершал, будучи в СОЧ, то есть самовольно оставив расположение воинской части или место службы", — говорится в сообщении.

Решение суда

Рассмотрев дело, Гусятинский районный суд назначил жителю Чертковского района наказание в виде лишения свободы.

"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений суд определил окончательное наказание путем поглощения менее строгого более строгим. Поэтому обвиняемый проведет 5 лет 6 месяцев за решеткой", - сообщили в прокуратуре.

Также удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

