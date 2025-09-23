На Рівненщині батько вбив сина — яке покарання обрав для нього суд

Поліцейські на місці вбивства. Фото: Прокуратура України

У селі Кам'яне-Случанське в Сарненському районі Рівненщини батько завдав смертельного поранення сину. За вчинене чоловіка засудили до ув'язнення.

Про це в середу, 17 вересня, повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у вересні минулого року 62-річний фігурант, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, поконфліктував зі своїм 35-річним сином і вдарив його ножем у груди. Він травм потерпілий помер на місці.

Рішення суду

За умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, — Ред.) обвинувачений проведе у в'язниці сім років. Рішення суду ще не набуло законної сили — його можна оскаржити, подавши апеляцію. Засуджений перебуває під вартою. Свою провину він визнав частково: заявив, що вдарив сина ножем, тому що захищався.

