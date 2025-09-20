Відео
Головна Новини дня У Полтаві чоловік писав про патрулі ТЦК — отримав суворий вирок

У Полтаві чоловік писав про патрулі ТЦК — отримав суворий вирок

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 00:33
Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі за інформування про патрулі ТЦК
Чоловік в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд Шевченківського району Полтави виніс вирок чоловікові, який скоїв злочин, спрямований на перешкоджання мобілізації до лав Збройних Сил України. Він повідомляв в інтернеті про патрулі ТЦК.

Про судову справу йдеться у Єдиному реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком, засуджений чоловік, мешканець міста Полтави, в початку 2024 року приєднався до публічного чату в месенджері Telegram. Цей чат мав понад 27 тисяч користувачів і був призначений для поширення інформації про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування мобільних груп ТЦК та тимчасових блокпостів ЗСУ.

Використовуючи свій мобільний телефон, обвинувачений завчасно попереджав чоловіків про місця вручення повісток, таким чином перешкоджаючи діяльності ТЦК та СП з проведення мобілізації. 

Загалом протягом декількох місяців він надіслав близько дев'яти повідомлень з інформацією про пересування мобілізаційних груп в різних районах міста Полтави.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань".

Зважаючи на визнання вини обвинуваченим, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Нагадаємо, що у Чернігові судили учасника бойових дій, який пішов у СЗЧ та відмовився служити в ТЦК. За це його позбавили волі на 5 років.

Також ми писали, що житель Кіровоградської області не захотів отримувати повістку і не з'явився до ТЦК. За це йому призначили кримінальну відповідальність, але замінили покарання роком іспитового терміну.

суд Полтава Полтавська область ТЦК та СП блокпост судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
