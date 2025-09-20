Мужчине назначили пять лет лишения свободы за информирование о патрулях ТЦК

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд Шевченковского района Полтавы вынес приговор мужчине, который совершил преступление, направленное на препятствование мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. Он сообщал в интернете о патрулях ТЦК.

О судебном деле говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно приговору, осужденный мужчина, житель города Полтавы, в начале 2024 года присоединился к публичному чату в мессенджере Telegram. Этот чат имел более 27 тысяч пользователей и был предназначен для распространения информации о местах проведения мобилизационных мероприятий, расположение мобильных групп ТЦК и временных блокпостов ВСУ.

Используя свой мобильный телефон, обвиняемый заблаговременно предупреждал мужчин о местах вручения повесток, таким образом препятствуя деятельности ТЦК и СП по проведению мобилизации.

Всего в течение нескольких месяцев он прислал около девяти сообщений с информацией о передвижении мобилизационных групп в разных районах города Полтавы.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований".

Ввиду признания вины обвиняемым, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, что в Чернигове судили участника боевых действий, который ушел в СЗЧ и отказался служить в ТЦК. За это его лишили свободы на 5 лет.

Также мы писали, что житель Кировоградской области не захотел получать повестку и не явился в ТЦК. За это ему назначили уголовную ответственность, но заменили наказание годом испытательного срока.