Главная Новости дня Наркодельцы превратили дом в магазин амфетамина — приговор

Наркодельцы превратили дом в магазин амфетамина — приговор

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 01:03
Жители Львовщины открыли магазин амфетамина — как их наказал суд
Амфетамин, которым торговали дельцы. Фото: Львовская областная прокуратура

В городе Стрый Львовской области разоблачили 43-летнего мужчину и его 39-летнюю подругу, которые сбывали амфетамин. Обоим уже избрали наказание.

Об этом 24 сентября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года фигуранты незаконно приобрели и сбывали среди местных наркозависимых амфетамин. Запрещенное вещество продавали в квартире женщины. Там же время от времени проживал ее сообщник. Оплату наркозависимые отдавали нарушителям наличными при получении товара. Во время обыска в месте торговли правоохранители изъяли десять пакетиков с готовым к сбыту амфетамином.

Решение суда

Обоих обвиняемых признали виновными в незаконном приобретении психотропов с целью сбыта и сбыте психотропных веществ (часть вторая статьи 307 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное они проведут семь лет в тюрьме, а еще одним наказанием станет конфискация имущества.

Напомним, жительница Херсонской области работала на оккупантов и призывала местных получать российские паспорта. Ее заочно приговорили к десяти годам заключения.

Также мы сообщали о приговоре жителю Запорожской области, который корректировал российские обстрелы. За совершенное коллаборационист проведет 15 лет в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
